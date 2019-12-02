***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.12.2019 17:22
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.10.2019
Genel Kurul Tarihi 26.11.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49752165 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Ekim 2019 tarih 9941 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan 1.687.850.700,3 payın temsilen, toplam itibari değeri 81 TL olan 8.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Tamer SAKA tarafından elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 0 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.
1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Eren MANTAŞ'ı Tutanak Yazmanı ve Şerafettin KARAKIŞ'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiştir.
Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
2- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda
3 yıl süre ile görev yapmak üzere,
METİN ÖZDEMİR
MUSTAFA SÜRMEGÖZ
TAHİR DEMİRKIRAN
TEMEL TAYYAR YEŞİL
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne,
AHMET CEVAT ACAR
AHMET YARIZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık 4.900 TL net ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
4- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.11.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801319
BIST