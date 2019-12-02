***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.10.2019Genel Kurul Tarihi 26.11.2019Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III 34330 4.Levent/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi4 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Çağrı 2019.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Yünsa Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Kasım 2019 tarihinde, saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu III adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.11.2019 tarih ve 49752165 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Ekim 2019 tarih 9941 sayılı nüshasında, Şirket'in www.yunsa.com isimli İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 29.160.000 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 16.878.507,003 TL olan 1.687.850.700,3 payın temsilen, toplam itibari değeri 81 TL olan 8.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Tamer SAKA tarafından elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Toplantıda toplam itibari değeri 0 TL olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği bilgisi verildi.1- Toplantı Başkanı görevi Esas Sözleşme'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA tarafından yerine getirilmiştir. Başkan, Eren MANTAŞ'ı Tutanak Yazmanı ve Şerafettin KARAKIŞ'ı da Oy Toplama Memuru, olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Alpaslan'ı görevlendirmiştir.Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.2- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda3 yıl süre ile görev yapmak üzere,METİN ÖZDEMİRMUSTAFA SÜRMEGÖZTAHİR DEMİRKIRANTEMEL TAYYAR YEŞİLYönetim Kurulu Üyeliği'ne,AHMET CEVAT ACARAHMET YARIZBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine, 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık 4.900 TL net ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.4- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 50 TL olumsuz oya karşılık 16.878.538,003 TL olumlu oyla katılanların oyçokluğu ile karar verildi.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.11.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 26 Kasım 2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801319BIST