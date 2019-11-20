***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.11.2019 08:42
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un BİAŞ-2-8844 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799716
BIST
11:15107.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 28,61
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.842
En Düşük
107.099
11:155,7079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0106
|Açılış
|: 5,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6955
11:156,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,3078
11:15271,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,43
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MARKA
|1,05
|7.208.872
|% 14,13
|
|OYAYO
|2,20
|18.355.350
|% 11,11
|
|UZERB
|1,57
|9.272
|% 9,79
|
|OYLUM
|4,52
|6.125.520
|% 8,92
|
|AKENR
|0,80
|22.208.616
|% 8,11
|
|PINSU
|2,37
|11.440.253
|% -13,50
|
|EGCYH
|0,10
|3.037
|% -9,09
|
|BRMEN
|1,00
|2.446.086
|% -5,66
|
|ISBTR
|23.505,00
|47.010
|% -4,40
|
|YONGA
|6,52
|945
|% -4,40
|
|THYAO
|14,19
|407.209.748
|% 0,50
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|GARAN
|10,27
|121.282.670
|% 0,20
|
|AKBNK
|7,82
|104.765.679
|% 0,64
|
|VAKBN
|5,04
|104.513.382
|% 1,41
|
|PETKM
|3,77
|293.025.604
|% 0,80
|
|TSKB
|1,04
|42.303.025
|% 2,97
|
|EKGYO
|1,44
|58.365.397
|% 0,00
|
|HURGZ
|1,52
|57.385.648
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|47.342.504
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3490
|7,3859
|% 0,07
|
|Frank
|5,7425
|5,7771
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5183
|1,5259
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|6,17
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,76
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,02
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,29
|
Seans Raporu
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11:24
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11:24XU100
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