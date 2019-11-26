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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2019 18:18
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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1103 numaralı kararı ile,
  
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet Cevat ACAR ve Ahmet YARIZ'ın seçilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,
Denetimden Komitesi Başkanı Ahmet Cevat ACAR
Denetim Komitesi Üyesi  Ahmet YARIZ
2)  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet YARIZ, Tahir DEMİRKIRAN ve Fahri ÇELİK 'in seçilmelerine, 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Ahmet YARIZ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Tahir DEMİRKIRAN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Fahri ÇELİK
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet YARIZ ve Temel Tayyar YEŞİL 'in seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ahmet YARIZ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Temel Tayyar YEŞİL
   
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800520


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