***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507 TL nominal değerli payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından devralınması nedeniyle doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında 06.01.2020 – 24.01.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen zorunlu pay alım teklifi süreci 24.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Süreçte pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı bulunmamakta olup, Yünsa'nın ortaklık yapısı ve yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.Pay alım teklifi sonrasında Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki verilmektedir:Ortağın Adı - Soyadı, Ticaret UnvanıSermaye Tutarı (TL)Sermaye Payı (%)Oy Hakkı Oranı (%)Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.16.878.50757,8857,88Diğer12.281.49342,1242,12Toplam39.160.000100,00100,00Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814615BIST