***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye DeğilTAHİR DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C Ziraat Katılım Bankası A.Ş Kredi Tahsis ve Yönetimi GMY Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTEMEL TAYYAR YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C Ziraat Bankası Katılım Bankası Pazarlama GMY Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiAHMET CEVAT ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.11.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi BaşkanıAHMET YARIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURİ REFİK DÜZGÖREN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Nile Kordsa Murahhas Yönetim Kurulu ÜyesiŞEVKET BORA BİRGİN Direktör-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Direktör-Satış ve PazarlamaENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici Grup Müdürü-ÜretimHAKAN ÖNELGE Müdür-Tedarik Zinciri Yönetici Müdür-Tedarik Zincirihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800487BIST