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***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2019 16:40
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil
TAHİR DEMİRKIRAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C Ziraat Katılım Bankası A.Ş Kredi Tahsis ve Yönetimi GMY Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
TEMEL TAYYAR YEŞİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2019 İcrada Görevli Değil T.C Ziraat Bankası Katılım Bankası Pazarlama GMY Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
AHMET CEVAT ACAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.11.2019 İcrada Görevli Değil İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
AHMET YARIZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.11.2019 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİ REFİK DÜZGÖREN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Nile Kordsa Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi
ŞEVKET BORA BİRGİN Direktör-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Direktör-Satış ve Pazarlama
ENGİN SARIBÜYÜK Direktör-Operasyon Üst Düzey Yönetici Grup Müdürü-Üretim
HAKAN ÖNELGE Müdür-Tedarik Zinciri Yönetici Müdür-Tedarik Zinciri




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800487


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