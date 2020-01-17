***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNuri Refik Düzgören Genel Müdür 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.comNihal Turgut Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Lideri 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 908685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813289BIST