***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.01.2020 09:22
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nuri Refik Düzgören Genel Müdür 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.com
Nihal Turgut Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Lideri 0-212-3858700 yatirimciiliskileri@yunsa.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 908685
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813289
BIST
11:29121.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 214,45
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:295,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0093
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8663
En Düşük
5,8463
11:296,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:29293,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,63
|Açılış
|: 293,25
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,13
|9.875.480
|% 14,99
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|DAGHL
|5,35
|7.951.829
|% 11,92
|
|LIDFA
|4,56
|6.856.906
|% 11,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|MAALT
|78,55
|1.936.784
|% -6,82
|
|THYAO
|15,06
|656.269.844
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|PGSUS
|76,45
|156.996.079
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,83
|121.806.490
|% 2,81
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,64
|88.802.974
|% -0,61
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6459
|7,6842
|% 0,15
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,22
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,21
|
Seans Raporu
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11:43AYEN
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 776, 650 adet işlem
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 278, 64 artarak (% 0.19 ) 146, 920
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11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ISGYO, PETKM
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11:41XU100
Endeks 121, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 3, 186.00 milyon TL de