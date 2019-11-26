***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
26.11.2019 17:11
***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1103 numaralı kararı ile,
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet Cevat ACAR ve Ahmet YARIZ'ın seçilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,
Denetim Komitesi Başkanı Ahmet Cevat ACAR
Denetim Komitesi Üyesi Ahmet YARIZ
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet YARIZ, Tahir DEMİRKIRAN ve Fahri ÇELİK 'in seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Ahmet YARIZ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Tahir DEMİRKIRAN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Fahri ÇELİK
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Mehmet Tanju ULA ve Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ahmet YARIZ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Temel Tayyar YEŞİL
İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800499
BIST