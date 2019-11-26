***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YUNSA*** YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2019 tarih ve 1103 numaralı kararı ile,1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet Cevat ACAR ve Ahmet YARIZ'ın seçilmelerine,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,Denetim Komitesi Başkanı Ahmet Cevat ACARDenetim Komitesi Üyesi Ahmet YARIZ2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Ahmet YARIZ, Tahir DEMİRKIRAN ve Fahri ÇELİK 'in seçilmelerine,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasınaKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Ahmet YARIZKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Tahir DEMİRKIRANKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Fahri ÇELİK3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine, 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Mehmet Tanju ULA ve Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasınaRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Ahmet YARIZRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Temel Tayyar YEŞİLİşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800499BIST