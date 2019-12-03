***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2019 11:30
***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Zorunlu pay alım teklifi aracılığını yürütmekte olduğumuz Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından kamuya duyurulmak üzere Kurumumuza gönderilen özel durum açıklaması aşağıda yer almaktadır :
Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından 26.11.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile Sürmegöz Tekstil arasında imzalanan 27.08.2019 tarihli Pay Devir Sözleşmesi uyarınca satış ve devir işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır. Söz konusu satış işlemi sonucunda Sürmegöz Tekstil, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507 TL nominal değerli paylara sahip olmuş ve hâkim ortak konumuna gelmiştir. Böylelikle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Sürmegöz Tekstil tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur.
Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, Sürmegöz Tekstil tarafından Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 02.12.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.
Zorunlu pay alım teklifi sürecine yönelik gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801451
BIST
16:03108.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 540,11
|Açılış
|: 107.873
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|Önceki Kapanış
|: 108.004
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En Düşük
107.583
16:035,7376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 5,7350
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|Önceki Kapanış
|: 5,7440
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 270,21
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271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,50
|38.051.731
|% 18,53
|
|LINK
|19,00
|22.543.352
|% 17,21
|
|YUNSA
|10,02
|78.393.507
|% 15,17
|
|SMART
|8,10
|123.708.198
|% 14,08
|
|DERAS
|3,33
|60.685.888
|% 14,04
|
|SANKO
|7,69
|75.333.044
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.757
|% -3,48
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|ASELS
|19,33
|602.320.400
|% 2,87
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|193.167.235
|% -0,81
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4376
|7,4749
|% 0,32
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|6,50
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
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|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,30
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Seans Raporu
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