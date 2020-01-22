***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yünsa paylarına ilişkin Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından yapılan zorunlu pay alım teklifi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler YUNSAİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 250222Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 06.01.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 24.01.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıYUNSA, TRAYUNSA91B5 Hamiline Değil - 4,34Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıYUNSA, TRAYUNSA91B5 06.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 07.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 08.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 09.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 10.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 13.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 14.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 15.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 16.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 17.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 20.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 21.01.2020 0 0 0 0 0YUNSA, TRAYUNSA91B5 22.01.2020 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarYünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 02.01.2020 tarihinde 1/15 sayılı toplantısında verilen onay ile SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Yünsa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine 06/01/2020-24/01/2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile Yünsa payları için pay başına 4,34 TL'den Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılacaktır.Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.kap.org.tr ve www.yunsa.com internet adreslerinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814023BIST