GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YUNSA* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

24.01.2020 17:27
GÜNCEL HABERLER



***YUNSA******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yünsa paylarına ilişkin Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. tarafından yapılan zorunlu pay alım teklifi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler YUNSA

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi SÜRMEGÖZ TEKSTİL YATIRIM A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 250222
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 06.01.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 24.01.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
YUNSA, TRAYUNSA91B5 Hamiline Değil - 4,34

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
YUNSA, TRAYUNSA91B5 06.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 07.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 08.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 09.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 10.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 13.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 14.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 15.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 16.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 17.01.2020 0 0 0 20.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 21.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 22.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 23.01.2020 0 0 0 0 0
YUNSA, TRAYUNSA91B5 24.01.2020 0 0 0 0 0

Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
YUNSA, TRAYUNSA91B5 0 0 0

Ek Açıklamalar
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Yünsa") sermayesinin %57,88'ini temsil eden payların Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ("Sürmegöz Tekstil") tarafından satın alınması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 02.01.2020 tarihinde 1/15 sayılı toplantısında verilen onay ile SPK'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Yünsa'nın sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine 06/01/2020-24/01/2020 tarihleri arasında 15 iş günü süre ile Yünsa payı başına 4,34 TL'den Zorunlu Pay Alım Teklifi yapılmıştır. Süreç bugün itibariyle tamamlanmış olup, söz konusu pay alım teklifine Borsadan ve Borsa dışından katılan yatırımcı olmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814377


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.142
Değişim :  -0,33% |  -398,47
Açılış :  123.694  
Önceki Kapanış :  122.540  
En Yüksek
123.936 En Düşük
120.761
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KFEIN 14,65 164.055.906 % 19,98  
OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7423 7,7811 % -0,30  
Frank 6,0960 6,1327 % -0,06  
Riyal 1,5797 1,5876 % 0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 10,80  
Altın Gr. 301 301 2,70  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,28  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 60,95 60,95 -1,09  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru