***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.10.2019 11:06
***YYAPI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYAPI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792020
BIST
12:5798.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -821,53
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
98.555
12:575,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0151
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8871
En Düşük
5,8615
12:576,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0579
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5038
En Düşük
6,4447
12:57285,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,11
|Açılış
|: 285,32
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
283,63