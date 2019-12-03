***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.11.2019 tarihinde açıkladığımız sermaye tavan güncellemesi ile ilgili kararımız, Kurulu'nun isteği doğrultusunda yeniden revize edilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin uzatılması için,Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 7.Maddesinin değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801484BIST