***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
03.12.2019 14:56
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.11.2019 tarihinde açıkladığımız sermaye tavan güncellemesi ile ilgili kararımız, Kurulu'nun isteği doğrultusunda yeniden revize edilmiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Tarihinin uzatılması için,
Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetleri başlıklı 7.Maddesinin değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801484
BIST
16:00108.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 593,17
|Açılış
|: 107.873
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|Önceki Kapanış
|: 108.004
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108.777
En Düşük
107.583
16:005,7373
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,7360
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:006,3544
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|Değişim
|: -0,19%
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|: 6,3490
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|Önceki Kapanış
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|: 0,34%
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|Açılış
|: 271,13
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|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|37.240.665
|% 18,10
|
|LINK
|19,03
|21.299.925
|% 17,40
|
|YUNSA
|10,04
|77.694.760
|% 15,40
|
|SMART
|8,10
|123.405.413
|% 14,08
|
|DERAS
|3,32
|55.055.393
|% 13,70
|
|SANKO
|7,73
|75.128.422
|% -6,64
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,62
|3.900.087
|% -3,41
|
|THYAO
|13,95
|1.066.378.866
|% 0,43
|
|ASELS
|19,31
|591.150.356
|% 2,77
|
|GSRAY
|2,18
|442.978.183
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|313.992.215
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,18
|442.978.183
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|313.992.215
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|192.719.461
|% -0,81
|
|THYAO
|13,95
|1.066.378.866
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4332
|7,4705
|% 0,27
|
|Frank
|5,7758
|5,8106
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
Seans Raporu
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MEMSA, LINK, EKIZ, BALAT, EGCEY, EGCYH, IDEAS, EGCYO