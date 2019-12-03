***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
03.12.2019 15:06
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Kurul'un isteği üzerine tadil metni revize edildiği için 15.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilerek 03.12.2019 tarihli yeni bir karar alınması nedeniyle bu süreç iptal edilmiştir. Süreç 03.12.2019 itibariyle yeniden başlatılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Kayıtlı Sermaye Tavanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801485
BIST
16:07108.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 557,51
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:075,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0035
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:076,3549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0115
|Açılış
|: 6,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:07270,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,73
|Açılış
|: 270,94
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|19,27
|23.831.627
|% 18,88
|
|FONET
|5,50
|38.722.336
|% 18,53
|
|YUNSA
|10,00
|78.639.430
|% 14,94
|
|MAALT
|32,70
|7.673.061
|% 14,82
|
|SMART
|8,09
|124.032.689
|% 13,94
|
|SANKO
|7,71
|75.423.444
|% -6,88
|
|BJKAS
|3,12
|428.547.365
|% -6,59
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|YYAPI
|0,51
|3.620.680
|% -3,77
|
|GSRAY
|2,17
|446.433.305
|% -3,56
|
|THYAO
|13,95
|1.088.908.128
|% 0,43
|
|ASELS
|19,35
|611.548.162
|% 2,98
|
|GSRAY
|2,17
|446.433.305
|% -3,56
|
|BJKAS
|3,12
|428.547.365
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,91
|314.457.683
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,17
|446.433.305
|% -3,56
|
|BJKAS
|3,12
|428.547.365
|% -6,59
|
|ISFIN
|2,91
|314.457.683
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|194.085.083
|% -0,81
|
|THYAO
|13,95
|1.088.908.128
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4328
|7,4701
|% 0,26
|
|Frank
|5,7760
|5,8108
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5246
|1,5322
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|9,13
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,73
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,22
|
|Yarım
|865
|887
|4,46
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|60,53
|60,53
|-0,39
|
Seans Raporu
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