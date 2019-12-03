***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniKurul'un isteği üzerine tadil metni revize edildiği için 15.11.2019 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilerek 03.12.2019 tarihli yeni bir karar alınması nedeniyle bu süreç iptal edilmiştir. Süreç 03.12.2019 itibariyle yeniden başlatılacaktır.İptal Edilen SüreçKayıtlı Sermaye Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801485BIST