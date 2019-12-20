***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
20.12.2019 18:51
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
2018 yılında, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Yeşil Holding A.Ş., Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Holding A.Ş., Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., ve Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2018 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2019 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2019 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804682
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En Düşük
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En Düşük
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|Açılış
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|: 282,72
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282,79
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|% 19,57
|
|MTRYO
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|11.175.365
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.644.362
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,38
|6.624.798
|% 12,20
|
|MRGYO
|1,02
|11.918.075
|% 10,87
|
|EUKYO
|1,76
|7.927.327
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|19.077.484
|% -14,29
|
|EUYO
|1,17
|11.452.156
|% -13,97
|
|FLAP
|4,40
|66.456.624
|% -13,21
|
|BURVA
|7,00
|6.991.743
|% -11,39
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,37
|826.840.641
|% 19,57
|
|KOZAL
|75,60
|452.108.164
|% 1,20
|
|SISE
|5,23
|451.562.360
|% 1,16
|
|IHLGM
|0,97
|201.434.990
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,68
|290.058.317
|% -4,00
|
|EKGYO
|1,43
|199.783.863
|% 0,00
|
|KOZAA
|10,13
|1.356.592.599
|% 7,31
|
|KARSN
|1,60
|179.708.054
|% 5,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7129
|7,7516
|% 0,02
|
|Frank
|6,0126
|6,0489
|% -0,68
|
|Riyal
|1,5765
|1,5844
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,65
|
|Altın Gr.
|282
|282
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,27
|0,00
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|66,19
|-0,35
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