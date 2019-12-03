***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.12.2019 15:15
***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi YYAPI Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019
Ek Açıklamalar
15.11.2019 tarihinde açıklamış olduğumuz sermaye tavanı güncellemesi ile ilgili karar Kurul'un isteği üzerine yeniden revize edilerek ilgili hak kullanım şablonundan tekrar açıklanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YYAPI Tadil Metni 03122019.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801490
BIST
16:01108.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 575,65
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:015,7360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:016,3529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:01270,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,71
|Açılış
|: 270,92
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,50
|38.051.731
|% 18,53
|
|LINK
|19,00
|22.543.352
|% 17,21
|
|YUNSA
|10,02
|78.393.507
|% 15,17
|
|SMART
|8,10
|123.708.198
|% 14,08
|
|DERAS
|3,33
|60.685.888
|% 14,04
|
|SANKO
|7,69
|75.333.044
|% -7,13
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,60
|3.939.757
|% -3,48
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|ASELS
|19,33
|602.320.400
|% 2,87
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,19
|444.464.604
|% -2,67
|
|BJKAS
|3,13
|426.833.741
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|314.255.612
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|193.167.235
|% -0,81
|
|THYAO
|13,96
|1.080.302.163
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4376
|7,4749
|% 0,32
|
|Frank
|5,7755
|5,8103
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5244
|1,5321
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|6,50
|
|Altın Gr.
|271
|271
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|8,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|9,15
|
|Yarım
|865
|887
|4,43
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,98
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-0,30
|
Seans Raporu
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16:14XU100
Endeks 108, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 8, 230.00 milyon TL de
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Yüzde 5.21 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 537, 520 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 631, 46 artarak (% 0.61 ) 103, 911
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MEMSA, LINK, EKIZ, BALAT, EGCEY, EGCYH, IDEAS, EGCYO