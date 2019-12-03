***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi YYAPI Kayıtlı sermaye tavanı güncellemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 03.12.2019Ek Açıklamalar15.11.2019 tarihinde açıklamış olduğumuz sermaye tavanı güncellemesi ile ilgili karar Kurul'un isteği üzerine yeniden revize edilerek ilgili hak kullanım şablonundan tekrar açıklanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 YYAPI Tadil Metni 03122019.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801490BIST