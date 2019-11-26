***ZTB* *YUNSA*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZTB******YUNSA*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YUNSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) 05.09.2019 tarihli genel kurulunda Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin (kısaca "Ziraat Katılım") %50 pay oranı ile Şirket'e ortak olmasının onaylandığı, aynı tarihli genel kurulda Şirketin çıkarılmış sermayesinin 50.000 TL'den 20.000.000 TL'ye nakden artırılması kararlaştırıldığı ve artırılan sermayenin 5.000.000 TL'lik kısmının nakden ödendiği, kalan kısmının ise ortaklar Mustafa Sürmegöz ve Ziraat Katılım tarafından mevcut pay oranları çerçevesinde 24 ay içerisinde ödenmek üzere taahhüt edildiği duyurulmuştu.Şirket'in sermayesinin artırılan kısmında Ziraat Katılım olarak taahhüt etmiş olduğumuz 7.475.000 TL'lik tutarın tamamı 26.11.2019 tarihi (bugün) itibarıyla ödenmiş bulunmaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel durumlar Tebliği'nde (II-15.1) yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etme için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800430BIST