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İthalat denetim tebliğleri yayımlandı

27.12.2019 14:48

Son güncelleme : 27.12.2019 14:48
Ticaret Bakanlığı`nca, yeni yılda çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirlendi.



AA

Bakanlığın ithalat denetimine ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Söz konusu  ürünler arasında fişek, buldozer ve angledozer bıçakları, metal körükler ve jant  bulunuyor.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları içeriyor. İthali uygunluk denetimine tabi atıklar arasında kullanılmış elektrik pilleri, ormancılık atıkları, hayvan dokusu, deri  ve kürk endüstrisinden kaynaklanan atıklar, dağıtıcı yağlar ve tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu atıkları yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği, bakanlığın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi  Tebliği, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlığın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Veteriner kontrollerine tabi hayvan ve ürünler arasında canlı büyükbaş hayvanlar ve etleri, koyun ve keçiler ile etleri, kümes hayvanları, balıklar yer alıyor.

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine  uygunluğun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. İthalatta denetime tabi ürünler arasında diş kaşıyıcı, oyuncak bebekler, skuterler, plastik oyuncaklar, tekerlekli patenler, oyuncak silahlar bulunuyor.

Bakanlığın ayrıca Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol  Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği, Telsiz ve  Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği, CE İşareti  Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Kişisel Koruyucu  Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi  Tebliği, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği, Pil ve Akümülatörlerin  İthalat Denetimi Tebliği, Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği, Sağlık  Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tarım  Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği, İhracatta  Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların  Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında  Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat  Denetimi Tebliği yayımlandı.

Öte yandan "4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni  Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, yüzde  22,58'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. Kanuna aykırı hareket eden  üreticiler ve dağıtıcılarla uygunluk değerlendirme kuruluşları ile onaylanmış kuruluşlar, 3 bin 471 ila 434 bin 36 lira arasında değişen idari para cezaları ödeyecek.

Tebliğler, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.




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