'Dijital dönüşümü çalışma hayatımızın tüm alanlarına entegre ediyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurul'a hitap etti.

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ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'ya "Bir Karar Anı: İnsana Yakışır İş için Yapay Zekadan Yararlanmak" adlı raporu için teşekkür eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak yapay zekayı emeğin yerine geçen değil, emeğin niteliğini güçlendiren; insanı dışlayan değil, insana yakışır işi destekleyen bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle çalışma hayatının dönüşümünü bir kayıp ya da olumsuz boyuttan ziyade hak, fırsat, beceri ve adil paylaşım perspektifiyle ele almamız gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak dijital dönüşümü, çalışma hayatımızın tüm alanlarına entegre etmeye, kapsayıcı nitelikte olan işgücü piyasalarımızı güçlendirmeye ve sosyal adaleti destekleyen politikaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz dijital sistemler ve veri tabanlı uygulamalarla istihdam hizmetlerini daha etkin hale getiriyor, kayıtlı çalışmayı, beceri uyumunu ve işgücü piyasasında fırsat eşitliğini destekliyoruz."

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Afetler, çatışmalar, ekonomik belirsizlikler, iklim krizi ve düzensiz göç hareketlerinin çalışma hayatını küresel ölçekte yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Işıkhan, bu süreçte adil geçişi, insanları, emeği ve geçim kaynaklarını koruyan bir sosyal adalet meselesi olarak gördüklerini söyledi.

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"İşçi, işveren ve kamu sendikalarımızla işbirliğimizi sürdürüyoruz"

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Küresel düzeyde sosyal adaletin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı vermekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye özgü kapsamlı bir genç istihdam modeli olan, Gençliğin Üretim Çağı GÜÇ Programı ile gençlerimizi staj, işbaşı öğrenme, mesleki yönlendirme, ücret ve prim destekleriyle erken yaşta istihdama yönlendiriyoruz. İşçi, işveren ve kamu sendikalarımızla sosyal diyalog mekanizmaları kapsamında işbirliğimizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin kalkınma modeli, yani Türkiye Yüzyılı hedefimiz Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin gücüne dayanmakta, üretim, istihdam ve sosyal uyumu esas almaktadır. Türkiye bugün, jeopolitik krizlere rağmen hem istihdamda hem de işgücüne katılımda tarihin rekorlarını kırmaktadır."

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"İki devletli çözüm vizyonunu güçlü biçimde desteklemeye devam ediyoruz"

ILO Genel Direktörü Houngbo'yu "İşgal Altındaki Arap Topraklarında Çalışan İşçilerin Durumu" başlıklı ek raporundan dolayı tebrik eden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşanan soykırım, Filistinli çalışanların hakları ile yaşam ve geçim koşullarında derin bir tahribata yol açmıştır. Yürürlüğe giren ateşkese rağmen, Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar devam etmiş, ateşkes sonrasında da yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmiştir. İsrail'in katil rejimi, Gazze'de olduğu gibi Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na da saldırarak insanlıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Aralarında Türkiye'den sendika yöneticilerinin de bulunduğu bu sivil cesaret hareketine yapılan müdahale küresel vicdana yönelmiş bir saldırıdır. Türkiye olarak uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan İsrail'in yönetimindeki katillerin, Gazze'de imzalanan ateşkese uymasını ve saldırıları derhal durdurmasını talep ediyoruz. Filistin halkının barış, güvenlik ve insan onuru içerisinde yaşayabilmesini sağlayacak iki devletli çözüm vizyonunu güçlü biçimde desteklemeye devam ediyoruz."

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"ILO'nun uluslararası dayanışmaya daha güçlü katkı sunabileceğine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden dile getirdiği uluslararası kuruluşların ancak mazlumların sesine kulak verdikleri, insan onurunu ve emeğin hakkını korudukları ve adaleti savundukları sürece güçlü olabileceği yönündeki sözlerini anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl alınan Filistin'in ILO'da gözlemci üye olmasına ilişkin kararın bu yıl yeniden oylamaya taşınması, ILO da dahil olmak üzere uluslararası sistemin bu tür girişimler karşısındaki kırılganlığını açıkça ortaya koymuştur. Bu bakımdan ILO'nun, üçlü yapısı ve sosyal diyalog tecrübesiyle Filistinli çalışanların maruz kaldığı adaletsizlik karşısında, uluslararası dayanışmaya daha güçlü bir katkı sunabileceğine inanıyoruz. Konferansın tüm taraflar için başarılı ve verimli geçmesini diliyor, daha adil bir dünya temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."