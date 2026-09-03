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Dünya Borsaları 18:05
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 52.178 1,08  
Nasdaq CCO 26.713 0,08  
IPC MXX 67.663 1,31  
Shanghai Composite SHCOMP 3.716 0,24  
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  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1238 1,1240 % 0,14  
USD/JPY 157,9900 158,0300 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3325 1,3330 % 0,26  
USD/CAF 1,4136 1,4139 % -0,30  
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haberin devamı  6 gün önce - 12:35
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BIST USD EURO ALTIN
18:0511.722
Değişim :  -2,89% |  -348,45
Açılış :  11.896  
Önceki Kapanış :  12.070  
En Düşük
11.653 En Yüksek
11.906
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,32 775.771.459 % 10,00  
BALAT 62,15 2.373.086 % 10,00  
ODINE 77,10 1.234.393.085 % 9,99  
GUNDG 82,55 53.263.914 % 9,99  
HEDEF 22,06 86.266.412 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 49,4840 49,5565 % 0,17  
Euro 55,6436 55,7692 % 0,23  
Sterlin 65,7065 66,0358 % 0,53  
Frank 59,8427 60,1427 % 0,51  
Riyal 13,1374 13,2033 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 56,94 57,01 % 0,66  
Platin 1.630,89 1.638,26 % 0,66  
Paladyum 1.114,00 1.118,33 % 0,66  
Brent Pet. 109,84 109,84 % 0,66  
Altın Ons 4.165,78 4.166,29 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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