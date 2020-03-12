Gündem12:15
- 11:45Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe Türkiye`nin yıldızı parlıyor
- 11:20Türk-Arap İş Zirvesi ertelendi
- 11:03Asya borsalarında sert düşüş devam ediyor
- 10:36`Brent petrolün ortalama fiyatı 43.3 dolar`
- 10:27BES fonları son yıllardaki en iyi performansını gösterdi
- 10:21Altın fiyatlarında durum ne? İşte rakamlar...
- 10:11Borsa güne düşüşle başladı
- 09:46Çin`de otomobil satışları sert düştü!
- 09:41Piyasalar virüs etkisinden çıkamıyor
- 09:25Petrol fiyatlarındaki düşüşün Irak`a faturası 30 milyar dolar
- 09:17Petrolün varili ne kadar?
- 09:08ABD`nin ham petrol stokları arttı
- 18:15Borsa günü düşüşle tamamladı
- 17:44OPEC`in ham petrol üretimi azaldı
- 17:08Alman ekonomistlerden hükümete `koronavirüs mektubu`
- 17:02New York borsası düşüşle açıldı
- 16:51ABD`de enflasyon yıllık bazda yükseldi
- 16:29İtalya virüs için 25 milyar euro kaynak ayırdı
- 15:48Şeker Piliç`in dev üretim tesisi icradan satıldı
- 14:49İngiliz ekonomisi ocak ayında `sıfırladı`
- 14:37BAE petrol üretim kapasitesini artıracak
- 14:21Ödemeler dengesindeki revizyonlar analiz kalitesini artıracak
- 14:09Carney`den faiz indirimi açıklaması
- 13:29Borsa günün ilk yarısında yükseldi
- 13:08Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
- 12:25Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
- 12:19Uzun sürecek Corona virüs salgını deflasyon riskini artırıyor
- 11:53Rusya, OPEC teknik komite toplantısına katılacak
- 11:44Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon ve cari dengeyi olumlu etkileyecek
- 11:23Piyasalar Avrupa Merkez Bankası`nı radarına aldı
- 11:07Talimatı verdi: Üretim kapasitesi artırılacak
- 10:59Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
- 10:40İnşaat maliyet endeksi arttı
- 10:28İngiltere`den 4 yıl sonra bir ilk! İndirildi...
- 10:23Petrol krizi nedeniyle servetleri eridi!
- 10:08Borsa güne düşüşle başladı
- 10:00Cari işlemler belli oldu
- 09:50Dolar hafta ortasında kaç lira oldu?
- 09:41Piyasalarda yüksek oynaklık devam ediyor
- 09:32Altın ne kadar oldu? İşte son durum...
- 09:24Petrol kaç dolardan işlem görüyor?
- 09:16Ticari döviz kredilerinde erken ödeme ücreti sınırlandırıldı
- 18:17Borsa günü düşüşle tamamladı
- 17:59Akaryakıtta çifte indirim
- 17:18Tesco Asya’daki iştirakinin satışında anlaşmaya vardı
- 17:00New York borsası yükselişle açıldı
- 15:58Hazine 7,7 milyar lira borçlandı
- 15:35`OPEC ile birlikte hareket etmek hala masada`
- 14:53Rusya OFZ tahvil ihalelerini durdurdu
- 14:18Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını kadın kıyafetleri sırtlıyor
- 14:02Dünya ticareti her ay küçülürken Türk ihracatı rekor kırdı
- 13:31Borsa ilk yarıda yükseldi
- 13:15CEO açıkladı! Petrol krizinde flaş hamle
- 13:06Japonya ve İtalya`dan koronavirüs paketi!
- 11:58İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
- 11:40Dünya borsalarında 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası
- 11:33İstanbul havalimanları sefer ve yolcu sayısını artırdı
- 11:15Asya borsaları yükseldi
- 10:32Rusya 5 yıldır ilk kez döviz satışına başladı
- 10:26Altın fiyatları ne kadar oldu?
- 10:17Borsa güne yükselişle başladı
- 10:00İşsizlik rakamları açıklandı
- 09:58Petrol ne kadar oldu?
- 09:51Dolar kaç lira oldu? İşte son durum
- 09:37Koronavirüs Avrupa Merkez Bankası`na sıçradı!
- 09:30Piyasalar petrol şokundan çıkmaya çalışıyor
- 09:22Petrol fiyatları toparlanıyor
- 09:12Türkiye`nin altın rezervi yükseldi
- 18:40New York Fed repo miktarlarını artırdı
- 18:29Borsa günü düşüşle tamamladı
- 17:27New York borsası sert düşüşle açılarak devre kesti
- 17:01Aon, Willis Towers Watson`u satın alıyor
- 16:52Bakan Albayrak`tan önemli açıklama!
- 15:40Piyasa hacmi 26 milyar dolar daraldı
- 14:52Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
- 14:23Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
- 14:05Almanya Maliye Bakanı`ndan virüs değerlendirmesi
- 13:51Almanya`nın Çin`e ihracatı düştü
- 13:36Küresel petrol arzı şubatta azaldı
- 13:24Borsa günün ilk yarısında geriledi
- 13:14`2009`dan beri ilk defa petrol talebi daralacak`
- 12:09İngiliz perakende devinden flaş satış!
- 12:02Binek otomobil ihracatı tam gaz devam ediyor
- 11:49Dünya borsaları virüs etkisinden kurtulamıyor
- 11:36Almanya`da sanayi üretimi arttı
- 11:20Küresel ekonomide `ikiz şok` endişesi
- 11:01Rusya`dan petrol açıklaması: 6-10 yıl dayanabiliriz
- 10:53Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
- 10:47Asya borsaları sert düştü
- 10:27Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu
- 10:21En fazla reel getiri külçe altında oldu
- 10:10Borsa haftaya düşüşle başladı
- 10:05Altın fiyatlarında son durum ne?
- 09:46Piyasalara `petrol` şoku
- 09:22Karar çıkmadı! Petrol fiyatları sert geriledi
- 09:19Merkez Bankası kredilerin yönlendirmesi için düzenlemeler yaptı
- 09:13ABD`de petrol sondaj kule sayısı arttı
- 08:22ECB binlerce çalışanının evlerinden çalışmasını istedi
- 07:56Dolar haftanın ilk gününde kaç lira?
- 11:42Bankalar açıkladı! Tarihin en yüksek aylık karı
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OPEC`in ham petrol üretimi azaldı ABD`de enflasyon yıllık bazda yükseldi İtalya virüs için 25 milyar euro... Şeker Piliç`in dev üretim tesisi...
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Dünya Borsaları 12:15
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|Shanghai Composite
|SHCOMP
|2.923
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|Alış
|Satış
|%
|EUR/USD
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|1,1259
|% -0,35
|USD/JPY
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|103,7200
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|USD/CHF
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|1,0234
|% 0,02
|GBP/USD
|1,2764
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|USD/CAF
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