Gündem18:05
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- 13:23Bakanlık Ayazağa’da dirençli şehir modelini hayata geçirecek
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- 11:25Yurt dışından büyük ilgi: Drone Kalkanı ilk kez sahaya çıktı
- 11:23Eylülde elektrikli araçlara 3 milyonun üzerinde şarj işlemi yapıldı
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- 11:17Bütçeden tarımsal desteklere gelecek yıl için 235 milyar lira ayrıldı
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- 11:17Türkiye`den 2 milyar 17 milyon dolarlık halı ihraç edildi
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- 11:11Bakan Bayraktar, Gabar`dan yakında yeni petrol müjdesi verebileceklerini söyledi
- 11:09Kurallara aykırı bozulabilir gıda taşımacılığı yapanlara 12 bin 758 lira ceza verilecek
- 11:03100 TL’lik karttan 8 milyon TL çıktı! Önce şaka sandı, telefon gelince emin oldu!
- 10:24Fon soruşturmasında 20 kişilik özel ekip! Bakan Şimşek yasal düzenlemeler için tarih verdi
- 10:07Kamu personeline gelecek yıl 6,3 trilyon lira ödeme yapılacak
- 09:04Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı: İlk geçiş Pazartesi! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor!
- 08:00Kredi çekip ev alacaklar dikkat: Piyasada cazip rakam!
- 21:37Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Memurların fazla mesai ücreti belli oldu
- 17:53TSB: Sel sonrası bu hatayı yapmayın! Sigorta tazminatınızı etkileyebilir
- 17:17New York borsası karışık seyirle açıldı
- 17:12ABD`de sanayi üretimi eylülde beklentileri aştı
- 16:50Mirasçılar dikkat! Bazı bilgiler için başvurular ücretsiz olacak
- 16:28ABD`de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri eylülde yükseldi
- 16:04Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu pazarda 300 TL`ye satılıyor: ‘Yaylada ganimet var’
- 15:19SGK`dan ilaçlar için yeni düzenleme
- 14:24Palamut skandalı! Vatandaşlar isyan etti: `Kokudan evde yatamıyoruz!`
- 13:48Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
- 13:21Küresel elektrikli araç satışları eylülde geriledi
- 12:46AB`den 25 milyar eurodan fazla dış ticaret açığı
- 12:30Emekli ve memur zammı için yeni hesap! Kim ne kadar alacak? İşte güncel maaş tablosu
- 12:22Bakan Şimşek’ten fonlar için net mesaj: Yoğunlaşma limiti getirildi
- 12:02Ücretsiz biletlerde yeni dönem! Kimlik göstermek yeterli olacak
- 11:265G abone sayısı 48 milyona yaklaştı
- 10:57Dolar TL bugün ne kadar?
- 10:53Borsa güne düşüşle başladı
- 10:48Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı
- 10:44Konut satışları eylülde yüzde 9,3 geriledi
- 10:302027 yılı bütçe hedefleri açıklandı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini...
- 10:19Kamu ihalelerinde `vergi ve prim borcu` limiti yükseltildi
- 09:39AB liderleri yüksek enerji fiyatlarına karşı acil önlem istiyor
- 09:33Telefon şarj aletleri ve kablolarına yeni kurallar geliyor!
- 09:33Fed Başkanı Warsh: `Yapay zeka orta vadede pozitif arz şoku yaratacak`
- 09:19ABD`nin ticari ham petrol stokları 8,6 milyon varil geriledi
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- 18:02ABD`de işsizlik maaşı başvuruları arttı
- 17:55New York borsası ÜFE verilerinin ardından karışık seyirle açıldı
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- 16:36ÇAKIR Seyir Füzesi için tedarik sözleşmesi imzalandı
- 16:29ABD`de perakende satışlar beklentileri aştı
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- 15:46Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
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- 15:31Yabancı yatırımcıdan 451 milyon dolarlık tahvil alımı
- 15:26COP31`de kapsayıcı iklim diplomasisi hedefleniyor
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- 14:51Bankacılık sektörünün kredi hacmi 28,6 trilyon lira oldu
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