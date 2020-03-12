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Dünya Borsaları 12:15
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 23.553 -5,86  
Nasdaq CCO 7.952 -4,70  
Xetra DAX DAX 10.439 -0,35  
IPC MXX 38.679 -2,24  
Shanghai Composite SHCOMP 2.923 -1,52  
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  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1256 1,1259 % -0,35  
USD/JPY 103,7000 103,7200 % -0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2764 1,2767 % -0,40  
USD/CAF 1,3754 1,3758 % -0,20  
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -4,71% |  -4.759,21
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
96.105
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 28.597.089 % 20,00  
ECILC 4,78 227.784.436 % 19,80  
SELEC 8,74 93.483.054 % 18,43  
ECZYT 12,97 82.107.237 % 17,70  
DEVA 11,69 132.424.856 % 17,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9496 7,9894 % 0,13  
Frank 6,6434 6,6834 % 0,74  
Riyal 1,6580 1,6664 % 0,49  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.638 1.638 2,92  
Altın Gr. 330 330 3,46  
Cumhuriyet 2.185 2.218 -5,00  
Tam 2.176 2.231 -3,50  
Yarım 1.052 1.079 -1,69  
Çeyrek 528 539 -0,85  
Gümüş.Ons 16,65 16,68 -0,09  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,01  
B. Petrol 33,73 33,73 -2,06  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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