ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez SİHA platformuna entegre edilen lazer arayıcı başlıklı tam atım mühimmat TOLUN L, Saros Hedef Adası'nda test edildi.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Test senaryosu çerçevesinde tümleşik Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (ANS) - Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 libre sınıfı mühimmat, SADAK-4T aracılığıyla taşındığı Bayraktar AKINCI'dan ateşlenerek hedefi tam isabetle vurdu.

Parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkati çeken ve İHA'larda kullanımda açılır kanat yapısı ile 50 kilometreyi aşkın menzile sahip olan TOLUN L KİLİT 310, lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli ve sabit hedeflere hassas angajman ile düşük ikincil hasar kabiliyeti sağlıyor.

Haberin Devamı

TOLUN L, çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor. TOLUN L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN L, yol noktası takibi yapabiliyor, seçilebilir vuruş açısıyla sorti sayısını düşürerek operasyon maliyetlerini azaltabiliyor. TOLUN L, gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için kokpitten programlanabiliyor.

Haberin Devamı

ASELSAN TOLUN L, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkinliği, tek sortide bir veya birden fazla hedefe eş zamanlı angajman kabiliyeti, açılır kanat yapısı sayesinde uzun menzile ulaşması, gece ve gündüz görev yapabilmesi, GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılımı ve GNSS karıştırmasına karşı koruma sağlayan CRPA antiJam anteniyle hava taarruzunda öne çıkıyor.