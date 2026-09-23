Tasfiye yabancı sermayenin girişini artıracak

Küresel endeks sağlayıcı MSCI’daki güncellemeler ve BIST 100’de 27 şirketin yer değiştirdiği revizyon, sermaye piyasalarının altyapısını yeniden şekillendiriyor. SPK’nın tasfiyesine karar verdiği 131 fonun yarattığı likidite dalgası yeniden yapılanmanın da yolunu açmış görünüyor.



Piyasa dinamiklerinde, bazı kararların zamanlaması tesadüf barındırmaz. Son zamanlarda, uluslararası endeks sağlayıcılarının manevraları ile sermaye piyasaları otoritesinin aldığı karar arasındaki bağlantı dikkat çekiyor. Bir tarafta MSCI Global Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi tarafında yaşanan gelgit, diğer tarafta 131 fonun tasfiye süreci var. Bu iki gelişmeyi birbirinden bağımsız okumak, önümüzdeki dönemin getiri fırsatını da kaçırmaya yol açacaktır.



MSCI, ağustos ayında aldığı kararla Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi bünyesine katacağını duyurduğu Tera Yatırım, Tera Finansal Yatırımlar ve Kardemir B hisseleriyle ilgili fazla zaman geçmeden 25 Ağustos günü ek bir kararla vazgeçtiğini duyurdu. Esasen iptal kararı aynı zamanda yabancı yatırımcının piyasaya bakış açısını gösteren önemli bir sinyal idi. Yurt dışı yerleşik kurumlar, fiili dolaşım oranları ve işlem pratikleri konusunda oldukça hassas bir tutum sergilerken; alınan aksiyon, meselenin basit bir liste güncellemesini aştığını ve yabancı sermayenin pazar standartlarına yönelik tolerans sınırlarını işaret ediyordu.



Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fonlara yönelik mevzuat güncellemesi ve ardından da 131 fonu tasfiye süreci ise peşi sıra yaşanan gelişmeler oldu. Küresel sermayenin soru işaretiyle yaklaştığı likidite hareketi, Kurul’un radarına girerken yeni durumda piyasanın altyapısını güçlendirmeye yönelik tamamlayıcı bir stratejik dönüşüme evrileceğini gösteriyor.



Satışta acele yok



Piyasa aktörlerini asıl düşündüren konu ise borsanın mevcut derinliğinin tasfiye yükünü güvenle taşıyıp taşıyamayacağı ile alakalı. 131 fonun elindeki hisselerin aynı anda piyasaya sürülmesi, zaten taban olan bu hisselerde onarılması çok daha güç sarsıntılar yaratma potansiyeli taşıyor. SPK, bu operasyonel zorluğu görerek tasfiye sürecini üç aydan altı aya çıkararak Mart 2027’ye kadar uzatma kararı aldı. Sürecin yönetimini İş Bankası ve Ziraat Bankası’na bırakırken yaşanan dalganın ardından hisselere nefes alma fırsatı veriyor. Bu yolla panik satışların önü kesilerek hisselerin piyasa koşulları elverdiği ölçüde, zamana yayılarak nakde çevrilmesi amaçlanıyor. Dengelenecek piyasa şartlarında fonların ellerindekileri satması aynı zamanda binlerce mağdur fon yatırımcısının da zararının azalmasına olanak tanıyacak.



Endekslerden çıkarıldılar



Uluslararası yatırımcı daima öngörülebilirliği satın almayı tercih eder. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde 27 şirket yer değiştirirken MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’nde de hareketlilik gözleniyor. Bu hisseler arasında Rönesans Gayrimenkul dikkat çekenlerden biri. Hisse, MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne dahil edilirken aynı zamanda BIST 100 ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne alındı. Hem uluslararası hem de yerel endeksler tarafından aynı dönemde kapsama alınmasıyla öne çıktı.



Europower Enerji’de ise farklı bir yönelim gözlendi. Hisse MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne girerken BIST 100’den çıkarıldı. Dikkat çeken bir diğer şirket Destek Finans Faktoring oldu. Yeni dönemde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin üçünden birden çıkarıldı. Katılımevim ise hem MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’nden hem de BIST 50 ile BIST 100 endekslerinden çıkarıldı. Kurumlardan gelen kararlar, piyasanın açıklarını kapattığı yapısal bir dönüşümden geçildiğini gösteriyor. Yabancı yatırımcı piyasaya girerken sadece ucuz fiyat çarpanlarına odaklanmıyor; fiili dolaşım kalitesi, şeffaf ortaklık yapısı ve güvenilir bir işlem altyapısı da talep ediyor.



Tasfiye edilen fonlardan ve endekslerden çıkarılan şirketlerden doğan boşluk, kuşkusuz çok daha nitelikli ve uzun vadeli yatırımcı refleksiyle dolacak. Önümüzdeki süreçte masadan kazançlı kalkacak olan yatırımcılar; şirketlerin bilançolarını doğru okuyanlar kadar, sistemin kendi içindeki temizlik ve yeniden inşa sürecini doğru fiyatlayanlar arasından çıkacak.