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Türk Devletleri Teşkilatı güçleniyor: Rakamlar GSYH'ya yansıdı

23.09.2026 - 17:58 | Son Güncellenme:

#Türk Devletleri Teşkilatı#TDT#Orta Koridor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerin toplam Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) 2,11 trilyon dolara ulaşırken, bölgedeki ekonomik entegrasyon ve lojistik bağlantılar güçleniyor.

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Türk Devletleri Teşkilatı güçleniyor: Rakamlar GSYHya yansıdı

Azerbaycan Ekonomik Reformların Analizi ve İletişim Merkezi tarafından hazırlanan analiz raporunda, TDT ülkelerinin ekonomik performansı, ticaret potansiyeli, lojistik imkanları ve teknolojik entegrasyonuna ilişkin veriler ortaya konuldu.

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AA muhabirinin rapordaki verilerden derlediği bilgilere göre, TDT bünyesindeki ülkeler toplam 4,82 milyon kilometrekarelik coğrafyaya yayılıyor. Teşkilatın üye ve gözlemci ülkeleri, dünya nüfusunun yüzde 2,8'ine denk gelen 178,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

TDT ülkelerinin toplam GSYH'sinin 2,11 trilyon dolar olduğu belirtilen raporda, bu ekonomilerin küresel ekonominin yaklaşık yüzde 2'sini temsil ettiği kaydedildi.

Söz konusu ülkelerin toplam ticaret hacminin ise 1,13 trilyon dolara ulaştığı aktarılan raporda, bu miktarın dünya ticaretinin yüzde 3,6'sına karşılık geldiği ifade edildi.

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Raporda, TDT ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel ticaret odaklı yapıdan daha entegre bir ekonomik modele doğru ilerlediği değerlendirmesine yer verildi.

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Bu dönüşümde ülkelerin farklı alanlarda öne çıktığı belirtilen raporda, Türkiye'nin ticaret ilişkilerinde, Azerbaycan'ın ise doğrudan yabancı yatırımlar alanında lider konumda bulunduğu aktarıldı.

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ORTA KORİDOR'DA LOJİSTİK HAREKETLİLİK ARTIYOR

TDT ülkelerinin ekonomik görünümünde lojistik bağlantıların da önemli bir yer tuttuğu rapora yansıdı.

Jeopolitik değişimlerin Orta Koridor'un stratejik önemini artırdığı belirtilen raporda, koridor güzergahındaki lojistik hareketliliğin güçlendiği kaydedildi.

Raporda, Hazar Denizi üzerinden yapılan kuru yük taşımacılığının yüzde 34, Bakü Limanı'ndaki konteyner elleçleme miktarının ise yüzde 15 arttığı ifade edildi.

Doğu-Batı yönündeki demir yolu transit geçişlerinin de yüzde 12 arttığı belirtilen raporda, Orta Koridor'un dayanıklılık endeksinin 1 üzerinden 0,5 olarak ölçüldüğü ifade edildi.

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Ticaret, yatırım ve lojistik alanlarındaki göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, TDT ülkeleri arasındaki ekonomik bağlantıların giderek daha kapsamlı bir yapıya dönüştüğü görülüyor.

Bu süreçte ülkelerin sahip olduğu ekonomik kapasite, coğrafi konum ve ulaşım imkanları, teşkilat bünyesindeki ekonomik entegrasyonun temel unsurları arasında yer alıyor.

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