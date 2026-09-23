Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaKazı Kazan ile hayatı değişti: 20 bin sandı, 20 milyon lira kazandı
HaberlerUzmanpara

Kazı Kazan ile hayatı değişti: 20 bin sandı, 20 milyon lira kazandı

23.09.2026 - 16:34 | Son Güncellenme:

#Milli Piyango#Kazı Kazan#Büyük İkramiye

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Milli Piyango bayisinden oynanan Kazı Kazan Elmas kartına 20 milyon TL’lik büyük ikramiye isabet etti.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Çiğli ilçesi Küçük Çiğli Mahallesi’nde 5 yıldır hizmet veren Milli Piyango bayisinde 14 Eylül tarihinde oynanan Kazı Kazan Elmas kartı büyük ikramiye kazandırdı. Kazı Kazan oyunlarından Elmas kartını alan talihli, kartı kazımasının ardından 20 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kazı Kazan ile hayatı değişti: 20 bin sandı, 20 milyon lira kazandı

Talihliye büyük ikramiyeyi kazandıran bayi Küçük Çiğli Mahallesi’nde bulunan Adıbelli Tekel oldu. Adıbelli Tekel’in sahibi Turan Adıbelli, daha önce büyük ikramiye vermediklerini söyledi. Adıbelli, büyük ikramiyenin bayilerinden çıktığını öğrendiklerinde mutlu olduklarını aktardı. Talihlinin kartı bayisinden aldığını fakat bayide kazımadığını, kazıdıktan sonra başka bir bayide kontrol ettirdiğini dile getiren Adıbelli, “Hanımefendi 20 bin lira çıktığını zannediyor. Bayi 20 bin lira değil, 20 milyon lira olduğunu söylüyor. Kadın da çok sevinmiş. Biz de çok sevindik. İkramiyenin bayimizden alınan karta çıkmış olması bizim için mutluluk kaynağı" ifadelerinde bulundu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Son dakika... Adalet Bakanı Gürlek’ten fon soruşturması mesajı: Mağdurların haklarını koruyacağız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAdalet Bakanı Gürlek’ten fon soruşturması mesajı: Mağdurların haklarını koruyacağızHaberi Görüntüle

'DUYAN GELİYOR'

Haberin Devamı

Adıbelli, " İnsanlardan güzel tepkiler geldi. O günden sonra işlerimiz arttı. İnsanlar ‘Bu paralar gerçekten veriliyor’ algısını benimsedi. Biz de mutluyuz. Duyan geliyor" dedi.

Büyük ikramiyenin çıktığı Kazı Kazan Elmas kartı paketini şans eseri aldıklarını aktaran Adıbelli sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin Devamı

"Haftada bir Kazı Kazan paketleri siparişi veriyoruz. O gün de paketlerimizi yazdırırken farklı bir Kazı Kazan kartı paket alacaktık. Onun yerine Elmas'ı yazdıralım dedik, büyük ikramiye Elmas'ın içinden çıktı. Şans, nasip. Mutluyuz. İnsanların sevincine ortak olduk. Güle güle, iyi günlerde kullansınlar."

Kazı Kazan ile hayatı değişti: 20 bin sandı, 20 milyon lira kazandı

FATF’tan Türkiye’ye önemli değerlendirme! Gri liste riski olmadığı tescillendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFATF’tan Türkiye’ye önemli değerlendirme! Gri liste riski olmadığı tescillendiHaberi Görüntüle

‘AİLEMİN İSTEKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRDİM'

Haberin Devamı

Kazı Kazan oynayan Muhammet Atakan Aydıner (22) ise “Kazı Kazan’ı 2-3 günde bir oynuyorum. Büyük ikramiyenin verildiği gün pazartesi günüydü. Ben de o gün çalışıyordum, Kazı Kazan oynamaya akşama doğru gelmiştim. Salı günü tekrar geldiğimde bayi 20 milyonun çıktığını söyledi. Hanımefendi sabah gelmiş, şansına kazımış. Kendisine hayırlısı olsun. 20 milyon lira bana çıksaydı kendime bir araba alırdım. Kalan parayla da ailemin isteklerini gerçekleştirirdim” dedi.

'İLLAKİ BİZE DE BİR GÜN ÇIKACAK'

Haberin Devamı

Kazı Kazan oynayan Musa Acar (27) da “20 milyonluk ikramiyenin mahallemizden çıkmasına şaşırdım. Çünkü biz de Kazı Kazan oynuyoruz, bir de dükkanımın yanındaki bayide olması daha çok şaşırttı. Ben de bütçeme göre haftada 4-5 gün oynuyorum. Daha önce Kazı Kazan’dan 5 bin çıktı, daha fazla olmadı. İnşallah büyük ikramiye bize de çıkar” dedi. Acar, “20 milyon bana çıksaydı bir ev ve araba alırdım. Bir de tatile çıkardım. çıkan kişiyi de tebrik ediyorum. Güle güle harcasın. İllaki bize de bir gün çıkacak” ifadelerini kullandı.

Kazı Kazan ile hayatı değişti: 20 bin sandı, 20 milyon lira kazandı

‘UMUT HİÇBİR ZAMAN KESİLMEZ’

Kazı Kazan oynayan Yelda Yavuz (25) ise “20 milyon liranın bize çıkmasını isterdim. Ama şans. Kime çıktıysa güle güle kullansın” dedi. Arada bir Kazı Kazan oynadığını ifade eden Yavuz, “Çok büyük bir miktar kazanmadım ama umudum var, umut hiçbir zaman kesilmez. 20 milyon bana çıksaydı herkesin yapmak istediği gibi ev ve araba almak, yurt dışını gezmek isterdim" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, CHPden istifa etti
Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti
Fon soruşturması mesajı: 40 milyonluk transferi durdurduk
Fon soruşturması mesajı: 40 milyonluk transferi durdurduk
25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti
25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti!
Siirt’te 5 dakikalık ışık hadisesi Vatandaşlar izlemek için akın etti
Siirt’te 5 dakikalık ışık hadisesi! Vatandaşlar izlemek için akın etti
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNew York notları...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜniversitelerde sorgulama yılı!..
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşTasfiye yabancı sermayenin girişini artıracak
Dilara Koçak
Dilara Koçakİsrafın görünmeyen yüzü
Servet Yıldırım
Servet YıldırımMadoff hikâyesi neden önemli?
Osman Gençer
Osman GençerEn iyisi, en kolayı en temizi bizimki
İlgili Haberler
SON DAKİKA | Doğu Perinçek Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi
SON DAKİKA | Doğu Perinçek 'Kozinoğlu soruşturması'nda ifade verdi
Emre Alkin ve Kerem Alkin’in ifadeleri ortaya çıktı: Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır
Emre Alkin ve Kerem Alkin’in ifadeleri ortaya çıktı: Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır
Manisada okul önünde dehşet saçan saldırganla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı
Manisa'da okul önünde dehşet saçan saldırganla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bursa İnegölde zincirleme kaza: 2 yaralı
Bursa İnegöl'de zincirleme kaza: 2 yaralı