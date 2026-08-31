Aylık şarj işlemi 3 milyonu aştı

Türkiye’de elektrikli araç pazarının gelişmesiyle birlikte aylık şarj işlemlerinde de ciddi artışlar gerçekleşti. Nitekim, konuya ilişkin yayımlanan raporlara göre, aylık şarj işlemi sayısı temmuz itibariyle 3.3 milyona ulaştı.Türkiye otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araç satışlarının benzinlileri geride bıraktığı 2026 yılında, büyüyen elektrikli araç parkı şarj altyapısındaki işlem hacmi de yeni seviyelere taşındı. Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye’deki elektrikli araç sayısı 464 bine, aylık şarj işlemi ise 3,3 milyonun üzerine çıktı.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan raporlar, bu yıl içerisinde tüketici tercihlerindeki değişimi somut biçimde ortaya koyuyor. ODMD verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil pazarı yüzde 12,14 daralırken, içten yanmalı araç satışlarında belirgin düşüşler kaydedildi.Benzinli otomobil satışları yüzde 19,8 azalırken, dizel satışları da yüzde 32 geriledi. Buna karşın elektrikli (94 bin adet) ve hibrit (165 bin adet) araçların toplam satışı 259 bin adede ulaşarak 208 bin adet seviyesindeki benzinli otomobil satışlarını geride bıraktı. Hibrit ve elektrikli araçların otomobil pazarındaki toplam payı %51,7 seviyesine ulaştı.Otomotiv pazarındaki değişim enerji sektöründeki verilerde de takip ediliyor. Geleneksel yakıtlardaki gerilemeye karşılık Türkiye’nin elektrikli araç şarj ekosistemi hızla büyümeye devam ediyor.Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye’deki toplam elektrikli araç sayısı 464 bine, şarj soketi sayısı ise 46 bine ulaştı. Şarj istasyonlarındaki aylık elektrik tüketimi 89 bin MWsa seviyesine çıkarken, aylık şarj işlemi adedi 3,3 milyonu geride bıraktı.Bu ölçek yalnızca daha fazla şarj istasyonu ihtiyacını değil; istasyonların anlık durumu, uygunluğu ve erişilebilirliğine ilişkin verilerin doğru ve kesintisiz biçimde yönetilmesini de kritik hale getiriyor. Temmuz ayında yeşil şarj istasyonları toplam tüketimdeki payının yüzde 65,25’e yükselmesi ise, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelik artan talebi destekleyen göstergeler arasında yer alıyor.Çinli markaların Avrupa atağı sürerken, bazıları, artık Avrupalıların kurallarıyla oynamaya başladı bile. Nitekim Chery, Avrupalı genç tüketicileri de hedeflediği yeni kompakt crossover modeli “Omoda 4” için, gençlerin büyük ilgi gösterdiği, Avrupa’nın en büyük “e-sports etkinliğini” seçti. “Avrupa soslu global bir otomobil” olarak tanımlanan ve Barcelona’daki e-sports etkinliği finalinde tanıtılan araç, ilk olarak Nisan ayındaki Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı.4.4 metre uzunluğundaki Omoda 4, SUV ve crossover pazarında rekabet edecek. Şirket, Omoda 4’ün köşeli hatlara, belirgin aydınlatma imzalarına ve bilim kurgu ile oyun kültüründen ilham alan bir stile sahip olduğunu belirtti.İç mekanda ise, büyük dikey bir bilgi-eğlence ekranı, dijital göstergeler ve akıllı telefonların ve araçların kusursuz bir ekosistem olarak çalışmasını bekleyen genç müşterileri hedefleyen yapay zeka destekli bağlantı işlevlerinin hakim olduğu minimalist bir kabin bulunuyor.Omoda 4, ilk etapta hibrit motorla çıkacak gibi görünüyor. Elektriklisi de arkadan gelecek. Markanın “Super Hybrid System” dediği, 1.5 lt benzinli motor, 1.8 kWsa batarya ve elektrik motoruyla birlikte toplamda 224 beygir üretiyor. Tam kesin olmamakla birlikte elektriklisinin de yaklaşık 218 PS ürettiği, batarya kapasitesinin de 50 ile 65 kWsa olacağı, böylelikle 450 km civarı menzil sunacağı belirtiliyor.Skoda’nın en çok tercih edilen modeli olan ve “modern haliyle” 4 nesil boyunca 7.9 milyon adet üretilen Octavia, 30. yaşını kutluyor.İlk modern Skoda Octavia, 3 Eylül 1996 tarihinde Mlada Boleslav fabrikasında üretim bandından inmişti. O dönemde “uzatılmış Golf platformu” üzerine inşa edilen Octavia, geniş iç hacmi ve bsagajının yanı sıra uygun fiyatıyla dikkat çekmişti. Günümüzde 4. nesliyle yollarda olan Octavia’nın üretimi Mlada Boleslav ve Kvasiny fabrikalarının yanı sıra Kazakistan’ın Kostanay kentinde de gerçekleştiriliyor.Octavia isminin geçmişi ise, 1959-1971 yılları arasında üretilen modele dayanıyor.Volvo Trucks, 2027’de kutlanacak 100. kuruluş yıldönümü öncesinde, amiral gemisi ağır ticari araç modelleri için “Volvo 100 Year Edition” adında özel bir seri hazırladı. Elektrikli, dizel ve gazlı motorlu versiyonlarda gerçekleştirilen son güncellemelerle daha güvenli, daha güçlü ve daha verimli hale gelen “FH Aero”, “FH”, “FH16 Aero” ve “FH16” modelleri, özel tasarım detaylarına sahip.Seriye özel donanımlar arasında, aydınlatmalı kapı basamakları, kırmızı veya beyaz renk seçenekleriyle ayarlanabilen LED ambiyans aydınlatmaları ve kapı açıldığında zemine yansıtılan özel “100. Yıl” karşılama ışığı yer alıyor.Bu özel seride, yeniden tasarlanan çift renkli koltuklar, premium deri oturma alanları ve üst bölümde yer alan özel işlemeler dikkat çekiyor. 100. yıl için özel tasarlanan logo 3D baskılı hoparlör ızgaralarında da kullanılırken, kabin perdelerinde Volvo Trucks’ın son 100 yılda ürettiği farklı kamyon modellerinin çizimlerinden oluşan tasarım unsurları da bulunuyor. Kalınlaştırılmış premium zemin kaplaması ise siyah-gri melanj görünümü ve deri detaylarıyla kabinin premium atmosferini tamamlıyor.Hyundai Motor Company, yeni yol haritasını açıklarken, 2030 yılına kadar 5,55 milyon adet global araç satışı hedeflediğini, dlektrikli araçların satış içerisindeki payını da 2030’da yüzde 23’ten yüzde 60’a yükselteceğini bildirdi.2030 yılına kadar 100’den fazla modeli yenilemeyi planlayan Hyundai, sadece önümüzdeki 8 ay içinde 7 yeni modelini satışa sunacak. Ayrıca, yine 2030’a kadar 18’den fazla yeni modelle farklı segmentlerde yer alacak. İlk Uzun Menzilli Elektrikli Araç (EREV) modelleri ise 2027 yılının ilk yarısından itibaren 900 km’nin üzerinde menzil hedefleyerek piyasaya sürülecek.Kuzey Amerika’da 58, Kore’de 49, Avrupa’da 41, Hindistan’da 26 ve Çin’de 22 modelin tanıtılması amaçlanırken; bu araçların çoğu yeni Elantra, IONIQ 3, yeni Tucson ve Tucson Hybrid, Santa Fe EREV gibi tamamen yeni ürünlerden oluşacak. Yeni Santa Fe EREV, 2027’nin ilk yarısında piyasaya sürülecek. Aracın 900 km’den fazla toplam menzil sunması bekleniyor.Hindistan içinse tamamen yeni bir A segmenti elektrikli SUV planlanırken, aynı zamanda yeni bir global B segmenti SUV ve Avrupa için tamamen yeni bir B segmenti SUV tanıtılacak. Yeni Tucson ve Tucson Hybrid ise 4. çeyrekte bazı pazarlarda satışa sunulacak.Türkiye’de üretimine başlanan IONIQ 3 ise Ekim ayında satışa çıkıyor ve 497 kilometreye kadar bir menzil sunuyor.