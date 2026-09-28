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TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak

28.09.2026 - 15:05 | Son Güncellenme:

#TCMB Başkanı Meclis Sunumu#Fatih Karahan#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak.

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TCMB Başkanı Karahan Mecliste sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

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Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

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