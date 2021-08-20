Piyasalarda karar zamanı

Global piyasalarda kritik Eylül ayı yaklaşırken özellikle yakından takip ettiğimiz önemli majör grafiklerin fiyatlamalarında şimdilik agresif olmasa da stresin artmaya başladığını gözlemliyoruz. Dolar Endeksi çok kritik bir direnç eşiğini test ederken, SP500 Endeksi bir kez daha düzeltme sürecinden geçmekte.



Fed’e dair kafa karışıklığı; Başkan Powell’ ın güvercin sayılacak söylemlerine rağmen, diğer bazı şahin sayılacak başkanların sıkılaştırma tarafında söylemleri ve son temmuz toplantı tutanaklarının tahvil alımının azaltılmasının biraz daha yüksek tonda tartışılmaya açılması sebebiyle artıyor.



Özellikle çip detayında öne çıkan tedarik problemlerinin getirdiği üretim sorunları, ABD tarafında yüksek kalmaya devam eden enflasyon, ÜFE ve TÜFE arasında makasın açık kalması Fed’e dair süreci daha hassas hale getiriyor.



Bir yandan da Delta varyantına bağlı vaka sayılarında global ölçekte devam eden artış pandemi de özellikle Eylül-Ekim’den itibaren yeni bir dalgaya sebep olma riskini tartışmaya açarken, aşılama başarısında öne çıkan İsrail, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin bile bazı ülkelerin kırmızı listelerinde yer alması pandemi sürecinin daha uzun süre etkin olacağını göstermekte.



Fed Başkanı Powell’ın da son konuşmasında bu sürecin bilinmezliğine ve olası yeni risklerine vurgu yapması piyasaların tedirginliğini artırırken, Fed’ e dair politikaların çok daha yüksek tonda tartışılmasına sebep oluyor. Tahvil alımlarında beklenenden önce bir azaltıma gitme ihtimali diğer risklerle birleşince şimdiden bazı fiyatların içine girmeye başlamış durumda.



Dolar Endeksi, ABD tahvilleri, SP500 Endeksi dışında petrol fiyatları da ilginç bir seyir gösteriyor. Kısa bir süre önce 75-78 $ gibi kritik bir eşiğe gelen ve enflasyona bağlı riskler sebebiyle yukarı yönlü olası senaryolar için piyasaların radarına giren Brent petrol fiyatlarında; Fed ve yeni dalga ihtimali dışında Beyaz Saray'dan gelen yüksek fiyatın risklerine dair açıklamaların da etkisiyle an itibarıyla 60-70 $ bandına geri çekilme oluştuğunu ve mevcut durumda 65 $ civarında yön arandığını izliyoruz.



Afganistan sürecini de içine almaya başlayan jeopolitik risk başlıkları, ABD-Çin gerginliği, küresel iklim değişimleri gibi başlıkların da yukarıda saydığımız sürece eklenmesi Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının politikalarını daha da önemli hale getiriyor.



ECB tarafında izlenecek politikalar da Almanya Merkez Bankası Başkanı’nın risklere vurgu yapan son çıkışından sonra en az Fed kadar önemli olacak ve yakından takip edilecektir.



Fed’e dair kafa karışıklığını netleştirmek için iki önemli tarih öne çıkıyor. İlk tarih 26-28 Ağustos’ta gerçekleşecek Jackson Hole toplantısı olacak ve Başkan Powell ‘dan gelebilecek yeni sinyaller takip edilecek. İkinci ve asıl önemli tarih ise 21-22 Eylül’de gerçekleşmesi beklenen Fed toplantısı olacak. Eylül toplantısı sonuçlanana kadar piyasalarda oynaklığın ve stresin devam etmesi oldukça mümkün görünüyor. Hatta çıkabilecek yeni sinyallere bağlı olarak Eylül ayı toplantısı stresi azaltacak sonuçlar getirmez ise yılın son çeyreği daha karmaşık daha volatil ve her iki yönde sürprizlere açık bir dönem olacaktır.



BU SÜREÇTE TEMKİNLİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ



Özetle piyasalar çok kritik bir sürecin içine girmiş durumda. Bu süreçte yatırım kararları alırken oldukça temkinli ve hazırlıklı olmak gerekiyor.



Dolar Endeksi tarafında 200 günlük /200 aylık ortalamaları barındıran 92.00-92.50 altına gelmedikçe 93.00-93.50 üzerinde artacak momentumla 94.00-96.00 hatta daha üzeri olasılıklara hazır olmak gerekiyor.



SP500 Endeksi tarafında ise 4400-4450 üzerinde tutunma olmadıkça aşağıda 4350-4200 bandının bu sefer destek olarak çalışmama riskine karşı temkinli olmak gerekiyor.