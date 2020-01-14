Vatandaşlar akaryakıta hücum etti

Kredi faizlerinin yıllık oranı son 6 ayda yarı yarıya düştüğünü ve tüketici kredilerinde yıllık artış oranı %60'ı aştığını hatırlatan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Uzmanpara'ya yaptığı açıklamada, "Daha önceden aracının kontağını çalıştırmayan tüketiciler ailesini alıp hafta sonu kısa yolculuklara çıkmaya başladı. Ayrıca bu yıl MEB ilk kez ilk ve ortaöğrenim ile liselerde 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil uyguladı, bu da ailecek seyahatlerle yakıt satışına yansıdığını gözlemleyebilmekteyiz." dedi.



HAREKETLİLİK YAŞANIYOR



Tüketicinin kullanım alışkanlıkları rahatlamaya başlayan ekonomik verilerle birlikte yol izlediğini söyleyen Aktaş," Akaryakıt alımındaki artışın bir diğer nedeni ise sanayi sektörüdür. Bugün açıklanan sanayi üretimi verilerinde; Ocak ayında -%7,3 ile daralmadaki sanayi üretimi (yıllık mevsim-takvim arındırılmış) Kasım'da yıllık 5,1 büyümeye çıktı. Endeks değeri Aralık'ta aynı kalsa yıllık artış 6,3 olacak yani yıl neredeyse tam tersi simetriyle daralmadan genişlemeye çıkmış olacak. Bu da reel sektör tarafındaki hareketliliği yansıtıyor." ifadelerini kullandı.



BRENT PETROLÜN FİYATI NE KADAR?



Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 64,36 dolardan işlem görüyor. Dün 65,27 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 64,25 dolardan tamamladı.

TÜİK perakende satış endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 12 aydır çok fazla artmayan akaryakıt satışları kasım ayı verisinde rekor kırdı. Otomotiv yakıtı satışları %8 arttı.