Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaHürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi
HaberlerUzmanpara

Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi

15.05.2026 - 11:08 | Son Güncellenme:

#Hürjet#Mavi Vatan#Deniz Platformları

Türkiye'nin gururu Hürjet, hedeflerini büyütüyor. Milli jetin, deniz platformlarına inip kalkabilen özel bir versiyonu için çalışmalar resmen başladı. 'Mavi Vatan'da görev yapmaya hazırlanan Hürjet, deniz ortamının zorlu şartlarına uygun olarak geliştirilecek.

Hürjet rotasını Mavi Vatana çevirdi

Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet... Gökyüzündeki manevralarıyla rüştünü ispatlayan milli jetin rotasında şimdi "Mavi Vatan" var.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

TRT Haber'in edindiği bilgiye göre, Hürjet’in deniz platformlarına iniş kalkış yapabilen versiyonu için çalışmalar resmen başladı. Milli jetin bu yeni konsepti, standart kara konuşlu uçaklardan çok daha farklı bir mühendislikle tasarlanacak.

Kısa pistlere sert açılarla inmek zorunda kalacak olan uçağın iniş takımları ve gövde iskeleti, ekstra şok emici özelliklerle güçlendirilecek.

Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltında sert düşüş! Nedeni belli olduHaberi Görüntüle

Ayrıca uçağın güvertede kısa mesafede güvenle durabilmesi için gövde altına özel bir "yakalama kancası" sistemi entegre edilecek.

Haberin Devamı

Zorlu şartlarda uçuş gerçekleştirecek

Bu görevde Hürjet'in en büyük sınavı ise açık denizin zorlu şartları olacak. Yüksek nem ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisine karşı uçak, baştan aşağı 'marinize' edilecek.

Haberin Devamı

Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalarına kadar uçağın tamamı paslanma ve aşınmaya karşı ekstra dirençli hale getirilecek.

Haberin Devamı
İsrail basını Türkiye’nin füze hamlesini konuşuyor! ‘Süper güç kulübüne girdi’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİsrail basını Türkiye’nin füze hamlesini konuşuyor! ‘Süper güç kulübüne girdi’Haberi Görüntüle

İhracat pazarında önemli role sahip

Ses hızını aşan ve zorlu irtifa testlerini başarıyla geçen Hürjet, ihracat pazarının da en güçlü oyuncularından biri konumunda. İspanya ile varılan anlaşma kapsamında, ilk Hürjet'lerin 2028 yılı itibarıyla bu ülkeye teslimatına başlanacak.

Haberin Devamı

Jetler 2029 ve 2030 yıllarındaki eğitim kurslarında aktif olarak kullanılacak. 2030 ile 2035 yılları arasında ise teslimatlar tamamlanarak, toplam 30 adet Hürjet İspanya Hava Kuvvetleri envanterindeki yerini alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Altında sert düşüş Nedeni belli oldu
Altında sert düşüş! Nedeni belli oldu
Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
Valencia’da açılan ufku, Ayvalık’ta markaya dönüştü
Türkiye’nin gurur tablosu Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edildiler
Türkiye’nin gurur tablosu! Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul edildiler
Aziz Yıldırım yıldızlarla geliyor
Aziz Yıldırım yıldızlarla geliyor!
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHer 6 saniyede bir ölen çocuklar
Cem Kılıç
Cem KılıçHafif kusurda sorumluluk...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEğitim ve toplum ilişkisi, hormonlu notlar, aidiyet?
Zafer Şahin
Zafer ŞahinMutlak butlan yükleniyor mu?
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşYolun sonu nereye gider?
Güldener Sonumut
Güldener Sonumut‘Tercih edilen bir müttefiksiniz’
Mehmet Tez
Mehmet TezTadı kaçan Eurovision
Atilay Kandemir
Atilay KandemirHas dedenin gecesi
İlgili Haberler
Plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü
Plastik boru deposunda çıkan yangın söndürüldü
MHP Isparta il teşkilatı feshedildi
MHP Isparta il teşkilatı feshedildi
4 yıldır bitmeyen şantaj Hep aynı saatte: ‘Cenaze aracı bile gönderdiler’
4 yıldır bitmeyen şantaj! Hep aynı saatte: ‘Cenaze aracı bile gönderdiler’
Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyama bahanesiyle turistleri dolandırıp hakaret eden iki kişi yakalandı
Galata Köprüsü’nde ayakkabı boyama bahanesiyle turistleri dolandırıp hakaret eden iki kişi yakalandı!