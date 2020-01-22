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Yeni dönem başladı! Poşetten sonra şimdi de o ürünler...

22.01.2020 11:44

Son güncelleme : 22.01.2020 12:19
Şirketler, poşetle ilgili uygulamanın ardından, yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de geri kazanım katılım payı beyannamesi verecek. TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu ise firmalardan alınacak katılım paylarının, tüketiciye yansımasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.



AA

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken,  uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve  elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri  kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başladı.

Poşet için adet başına 15 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı,  lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram  başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira, yağlarda kilogram  başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 20-30  kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda litresine göre 1-10  kuruş olarak belirlendi.

Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenler beyanname vererek, bu  payı ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da geri kazanım katılım payı  beyannamelerinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları  belirleyecek. Bakanlığın, geri kazanım katkı payına tabi yeni ürünler için de  beyanname ve ödeme tarihleriyle diğer konulara ilişkin tebliğ düzenlemesi yapması  bekleniyor.

"TÜKETİCİYE YANSIR"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine, poşetin  ardından çok sayıda kalemde ürün için de geri kazanım katılım payı ödenmesinin  firmalar için zorlu bir süreç olacağını söyledi.

Firmalardan alınacak katılım paylarının, tüketiciye yansımasının  kaçınılmaz olduğunu belirten Kartaloğlu, "Örneğin lastik fabrikası adet başına 10  lira katılım payı ödeyecekse bunu mutlaka fiyatlarına yansıtacaktır." dedi.

Kartaloğlu, uygulamanın işleyişinin henüz belirsiz olduğunu ve Gelir  İdaresi Başkanlığının çıkaracağı tebliğle düzenlemeyi basitleştirmeye ve  kolaylaştırmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Poşetlerde satış noktaları beyanname veriyordu ancak yeni ürünlerde  'piyasaya süren' diyor. Bu ürünü piyasaya süren kim, üreten mi, tüketiciye satan  mı? Tanımlar netliğe kavuşturulmalı. Lastiği piyasaya süren kim, fabrikası mı,  yoksa bayisi mi? İmalatçı ya da ithalatçı olarak sınırlandırılmalı. Tebliğ  çıktıktan sonra biraz daha netleşebilir ancak ciddi bir sıkıntı bizleri bekliyor.  Ne işletmeler ne de tüketiciler bu uygulamadan haberdar."

"CEZALAR ÇOK AĞIR"

Yeni ürünlere ilişkin beyanların da poşet beyannamesine ekleneceğini  ve tek beyannameyle tüm işlemin tamamlanacağını anlatan Kartaloğlu, "Ocak ayına  ilişkin katılım payı tutarlarının şubat sonunda beyan edilmesi gerekiyor."  ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, kapsama giren ambalaj malzemeleri için de uygulamanın  netleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Örneğin, marketten alınan peynirin sarıldığı streç film de ambalaj  malzemesi mi? Ambalajın sınırı nedir? Uygulanabilirliği zor bir düzenleme ve  cezaları çok ağır. Basitleştirilmesi lazım. Bizim talebimiz, uygulamayla ilgili  belirsizlikler netleşinceye kadar ceza uygulanmaması.  Bildirim ve bilgi verme  yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22 bin 109 lira idari para cezası kesilecek.  Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi  verenler, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak."




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