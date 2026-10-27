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UzmanparaBakan Işıkhan: İşsizlik oranı 41 aydır tek hanelerde
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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 41 aydır tek hanelerde

27.10.2026 - 11:59 | Son Güncellenme:

#İşsizlik Oranı#İstihdam#Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettirdiğini açıkladı.

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Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı 41 aydır tek hanelerde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

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Bakan Işıkhan, "Bu yılın eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor. Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücü sayısı 35 milyon 412 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,7’ye ulaştı. Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin çalışma hayatını şekillendirecek birçok hamlemizi ekonomi yönetimimiz ve sosyal paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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