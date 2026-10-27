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UzmanparaHastanelerde sistem değişiyor! e-Nabız’da 'onay' dönemi
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Hastanelerde sistem değişiyor! e-Nabız’da 'onay' dönemi

27.10.2026 - 07:20 | Son Güncellenme:

#Sağlık#E-Nabız#Tibbı Müdahale

Sağlık Bakanlığı, tıbbi müdahaleler öncesinde hastalardan alınması gereken bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda verilmesine ilişkin yeni düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Buna göre hastalar, tıbbi işlemlere onaylarını e-Nabız sistemi veya cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık SMS şifresi aracılığıyla verebilecek.

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Hastanelerde sistem değişiyor e-Nabız’da onay dönemi

HABER MERKEZİ Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik", 27 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini kapsıyor. 

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TIBBİ MÜDAHALE ÖNCESİNDE SMS İLE ONAY ALINABİLECEK

Yönetmeliğe göre, hastanın bilgilendirilmiş rızası e-Nabız üzerinden veya sağlık tesisinin elektronik haberleşme aracı aracılığıyla alınabilecek.

İlgili sağlık personeli tarafından hazırlanan ve onaylanan bilgilendirilmiş rıza formu, e-Nabız üzerinden veya hastanın doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilen bağlantıyla erişime açılacak.

Hasta, formu inceledikten sonra tıbbi müdahaleyi kabul etmesi halinde cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık SMS şifresiyle onay verebilecek.

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Onay işlemi e-Nabız üzerinden doğrudan hasta tarafından yapılabilecek. Sağlık tesisinin elektronik haberleşme aracının kullanılması halinde ise hasta, SMS şifresini ilgili sağlık personeliyle paylaşacak ve şifre sisteme girilecek.

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Doğrulama işleminin tamamlanmasıyla hastanın bilgilendirilmiş rızası alınmış sayılacak.

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CEP TELEFONU NUMARASI 12 AY GEÇERLİ OLACAK

Elektronik ortamda onay alınabilmesi için hastanın cep telefonu numarasının doğrulanmış olması gerekecek.

Sağlık tesisinin sistemi üzerinden doğrulanan cep telefonu numarası, doğrulama tarihinden itibaren 12 ay boyunca geçerli olacak. Bu sürenin sonunda elektronik onay alınması gerektiğinde telefon numarası yeniden doğrulanacak.

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Kimlik doğrulama işlemi tamamlanmadan elektronik rıza süreci başlatılamayacak.

ONAY BELGELERİ E-NABIZ'DA SAKLANACAK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları Sağlık Bakanlığının merkezi sağlık veri sistemine aktarılacak ve e-Nabız üzerinden hastaların erişimine sunulacak.

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İşlemlere ilişkin tarih, saat, SMS doğrulama bilgileri ve onayı alan sağlık personelinin bilgileri kayıt altına alınacak. Kayıtların güvenliği için şifreleme, elektronik veri bütünlüğü kontrolü ve zaman damgası gibi yöntemler kullanılacak.

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ÇOCUKLAR VE KISITLILAR İÇİN KANUNİ TEMSİLCİ ŞARTI

Küçük veya kısıtlı hastaların elektronik onay işlemleri, Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun şekilde kanuni temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek.

Kanuni temsilcinin bulunmaması, hazır olmaması veya elektronik ortamda doğrulanamaması halinde bilgilendirilmiş rıza elektronik olarak alınamayacak.

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Kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğine ilişkin yükümlülükler de yönetmelikte düzenlendi.

Yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı 27 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.

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