Aydın'da sezonun ilk kestanesi kilosu 600 TL'den alındı

Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip Aydın Kestanesinde hasat sezonu başladı. 16 üreticiden 160 kilogram kestane için ilk alım yapıldı. Aydın Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Kestane İlk Alım Töreni'ne Vali Osman Varol, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, meclis üyeleri, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ve davetliler katıldı. Programda sezonun ilk kestanesi kilosu 600 TL'den alındı.

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Törende konuşan Aydın Valisi Osman Varol, kestanenin Aydın için önemine vurgu yapıp, "Bugün yine güzel bir vesileyle sizlerle birlikteyiz. Kestane hasadımızın ardından Ticaret Borsamızda ilk kestane alım töreni için bir aradayız. Kestane, ilimiz için çok önemli ürünlerden biri. Türkiye'de söz sahibi ve iddialı olduğumuz bir ürün. Ülkemizin yıllık yaklaşık 83 bin ton üretiminin 25 bin 500 tonu, yani yüzde 31'i ilimizde üretiliyor. 880 bin ağaç varlığımızla Türkiye lideriyiz. Çifti Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 5 bin 790 üreticimiz, kestane üretimi yaparak hayatını kazanıyor. Bu yılki hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimizin beklentisini karşılamasını diliyorum. Çiftçilerimizle ve borsamızla görüştüğümüzde iyi ve verimli bir hasat dönemi geçirildiğini, iyi bir rekolte beklentisi olduğunu öğrendik. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu yıl ilk alımda fiyatı 600 TL olarak gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.