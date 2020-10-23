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2021 yılı bütçesine 32 milyar lira katkı sağlanacak

23.10.2020 11:06

Son güncelleme : 23.10.2020 11:08
Devlet yeni yılda kişi ve kurumlardan alınan paylardan 32 milyar 92 milyon 144 bin liralık gelir elde etmeyi hedefliyor.



AA

AA muhabirinin 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, devletin kişi ve kurumlardan aldığı paylar yeni yılda bütçenin gelir kalemleri içinde öne çıkacak.

Buna göre, bütçeye kişi ve kurumlardan alınan paylarla 32 milyar 92 milyon 144 bin liralık gelir sağlanması bekleniyor.

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde en büyük gelir kaleminin 30 milyar 571 milyon 743 bin lirayla genel bütçeli idarelere ait paylar kaleminden sağlanması öngörülüyor.

Genel bütçeli idarelere ait paylar arasında, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan paylar, tasfiye edilen fon gelirleri, GSM işletmelerinden alınan Hazine payları, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirleri, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi, trafik sigorta payları ve çevre katkı payları yer alıyor.

En fazla paylardan biri de GSM işletmelerinden

Bu kapsamda, genel bütçeli idarelere ait paylar arasında en fazla gelirin 11 milyar 326 milyon 851 bin lirayla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinden sağlanması bekleniyor. Bu payı ise GSM işletmelerinden alınan Hazine payları izliyor. Söz konusu kalemden 6 milyar 16 milyon 53 bin liralık gelir öngörülüyor.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınan payların ise 3 milyar 547 milyon 852 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumlarından alınan evrensel hizmet gelirleri kalemi kapsamında da 1 milyar 217 milyon 146 bin lira gelir öngörüsünde bulunuldu.

Devlet paylarında maden hakkı öne çıkıyor

Kişi ve kurumlardan alınan paylar içinde diğer kalemi ise devlet payları oluşturuyor. Gelecek yıl 1 milyar 520 milyon 401 bin lira devlet payı geliri bekleniyor. Devlet payları ise madenlerden devlet hakkı ve petrolden devlet hissesi olmak üzere iki kalemden oluşuyor. Gelecek yıl madenlerden devlet hakkı olarak 318 milyon 630 bin lira, petrolden devlet hissesi olarak ise 1 milyar 201 milyon 771 bin liralık gelir hedefleniyor.


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