Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

37 bin kişi vergi mükellefi yapıldı

06.10.2020 11:20

Son güncelleme : 06.10.2020 11:22
Gelir İdaresi Başkanlığı, sahada yürüttüğü yaygın ve yoğun denetimler sonucunda, geçen yıl kayıt dışı çalıştığını tespit ettiği 37 bin 319 kişinin vergi mükellefi olmasını sağladı.



AA

AA muhabirinin yaptIğı derlemeye göre, Başkanlık, geçen yıl sahada hedef bazlı vergi incelemelerini artırdı.

Buna göre, 2019'da mükellefler nezdinde 443 bin 901 vergi denetimi gerçekleştirildi. Önceki yıl ise söz konusu denetim sayısı 205 bin 684 olmuştu.

Bu kapsamda, 2018'de kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 29 bin 516 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirilirken bu sayı geçen yıl 37 bin 319 kişiye çıktı.

Denetim uzmanları, 2019'da 4 bin 49 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulundu ve 26 bin 672 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Önceki yıl ise fiili hasılat denetimi sayısı 2 bin 128, nakliye aracı fiili denetim sayısı ise 22 bin 692 olarak gerçekleşmişti.

2018'de toplam denetim sayısı 26 bin 20, kesilen usulsüzlük cezası tutarı ise 75 milyon 738 bin 130 lira olmuştu.

Geçen yıl ise toplam denetim sayısı 511 bin 941'u bulurken bu denetimler sonucunda 172 milyon 904 bin 114 liralık usulsüzlük cezası kesildi.

İş yerlerine yoklama yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu.

Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 177'si denetim, 1973'ü de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 4 bin 150 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işçi sayısı, 2018'de ise 1638 olmuştu.

İdarenin yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 2019 sonu itibarıyla faal mükellef sayısı 5 milyon 891 bin 369 oldu. Bu mükelleflerin 4 milyon 854 bin 297'u gerçek kişilerden oluştu. 


ETİKETLER
vergikayıtdışı




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:071.166
Değişim :  0,47% |  5,46
Açılış :  1.165  
Önceki Kapanış :  1.161  
En Yüksek
1.167 En Düşük
1.163
BIST En Aktif Hisseler11:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.473.186 % 10,00  
DYOBY 10,91 44.334.579 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
TACTR 16,88 933.025 % 9,97  
daha fazla
11:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7588 7,7635 % -0,01  
Euro 9,1354 9,1420 % -0,08  
Sterlin 10,0377 10,0880 % -0,12  
Frank 8,4448 8,4957 % -0,07  
Riyal 2,0618 2,0721 % -0,10  
daha fazla
11:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 -3,54  
Altın Gr. 476 477 -1,16  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 -0,09  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 41,38 41,38 0,09  
Seans Raporu 11:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru