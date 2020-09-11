AB Komisyonu`nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, AB`nin bu yılın sonunda anlaşmasız bir Brexit`in gerçekleşmesi olasılığına yönelik hazırlıklarını hızlandırmakta olduğunu söyledi.
AB anlaşmasız Brexit hazırlıklarını artırıyor
11.09.2020 07:42
Son güncelleme : 11.09.2020 07:49
Brexit sonrası dönem için ticari ilişkilere yönelik olarak İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşmasına varılması için müzakerelerin Londra'da yapılan turunda pek çok konuda hayal kırıklığına uğradığını belirten Barnier, AB'nin İngiltere'nin balıkçılık, Avrupa Adalet Divanı ve diğer alanlardaki talepleri konusunda esneklik gösterdiğini savundu.
"Buna karşın İngiltere, AB'nin temel prensipleri ve çıkarları konusunda mütekabiliyet esasına göre davranmadı. AB için zaruri alanlarda ciddi görüş farklılıkları devam ediyor" diye konuşan Barnier, İngiltere'nin gelecekteki anlaşmazlıkların çözüm yolları, adli işbirliği, ulaştırma ve enerji alanlarında yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.
Barnier, "Hiç kimse, anlaşmasız bir Brexit senaryosunun pratikteki, ekonomideki ve sosyal sonuçlarını küçümsememeli" dedi.
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4670
En Düşük
7,4393
18:058,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8452
En Düşük
8,7908
18:05465,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,92
|Açılış
|: 465,94
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
464,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4523
|7,4622
|% 0,18
|
|Euro
|8,8168
|8,8538
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,5135
|9,5612
|% -2,01
|
|Frank
|8,1481
|8,1972
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-6,32
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,94
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,69
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,89
|39,89
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, HALKB, SODA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 08 artarak (% 0.11 ) 1, 010
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, BALAT, ISBIR, MMCAS, COSMO, YBTAS, ARTI, YONGA, KSTUR, EMNIS
-
17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında