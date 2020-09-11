AB anlaşmasız Brexit hazırlıklarını artırıyor















Brexit sonrası dönem için ticari ilişkilere yönelik olarak İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşmasına varılması için müzakerelerin Londra'da yapılan turunda pek çok konuda hayal kırıklığına uğradığını belirten Barnier, AB'nin İngiltere'nin balıkçılık, Avrupa Adalet Divanı ve diğer alanlardaki talepleri konusunda esneklik gösterdiğini savundu.

"Buna karşın İngiltere, AB'nin temel prensipleri ve çıkarları konusunda mütekabiliyet esasına göre davranmadı. AB için zaruri alanlarda ciddi görüş farklılıkları devam ediyor" diye konuşan Barnier, İngiltere'nin gelecekteki anlaşmazlıkların çözüm yolları, adli işbirliği, ulaştırma ve enerji alanlarında yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.

Barnier, "Hiç kimse, anlaşmasız bir Brexit senaryosunun pratikteki, ekonomideki ve sosyal sonuçlarını küçümsememeli" dedi.