Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

AB mahkemesinden ev kiralama izni kararı

22.09.2020 15:06

Son güncelleme : 22.09.2020 15:08
Avrupa Adalet Divanı, Fransa`da evlerin kısa süreli kiraya verilmesi için yerel makamlardan yetki alınmasını gerektiren düzenlemeyi hukuka uygun buldu.



AA

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Paris'te ikinci evlerini internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan platform aracılığıyla kısa süreli kiraya veren ev sahiplerine karşı açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Paris'teki ev sahiplerinin, yetkililere ikinci evlerini kiraya vereceklerini bildirmekle yükümlü olduğuna hükmetti.

Kararda, "(Fransa'da) Devamlı ikamet edilmeyen, geçici ve kısa dönemli konaklamalardaki ulusal mevzuat AB hukukuyla uyumludur." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da nüfusu 200 binin üzerindeki şehirlerde evlerin yılda 120 günden daha fazla kiralanması durumunda yerel makamlardan izin alınması gerekiyor. Aksi halde para cezaları kesilebiliyor.

Avrupa'da pek çok şehirde yerel halk, özellikle kısa süreli ev kiralama platformları nedeniyle makul fiyatlı ev bulamamaktan şikayet ediyor.


ETİKETLER
abmahkemekira




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:531.093
Değişim :  0,59% |  6,41
Açılış :  1.089  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler14:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,28 73.537.548 % 10,00  
IDGYO 6,27 7.992.677 % 10,00  
ISBIR 2.142,90 2.400.048 % 10,00  
DENGE 4,07 5.227.321 % 10,00  
YBTAS 16.704,10 3.334.135 % 10,00  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Dolar 7,6447 7,6481 % 0,21  
Euro 8,9799 8,9857 % 0,07  
Sterlin 9,7700 9,8190 % 0,16  
Frank 8,3199 8,3701 % 0,08  
Riyal 2,0320 2,0422 % 0,14  
daha fazla
14:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 -6,33  
Altın Gr. 468 468 -1,01  
Cumhuriyet 3.114 3.161 13,00  
Tam 3.100 3.177 11,73  
Yarım 1.498 1.537 5,68  
Çeyrek 751 768 2,84  
Gümüş.Ons 24,07 24,11 -0,64  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,10  
B. Petrol 41,88 41,88 0,44  
Seans Raporu 14:50
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru