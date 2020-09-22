AB mahkemesinden ev kiralama izni kararı













AA

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Paris'te ikinci evlerini internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan platform aracılığıyla kısa süreli kiraya veren ev sahiplerine karşı açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, Paris'teki ev sahiplerinin, yetkililere ikinci evlerini kiraya vereceklerini bildirmekle yükümlü olduğuna hükmetti.

Kararda, "(Fransa'da) Devamlı ikamet edilmeyen, geçici ve kısa dönemli konaklamalardaki ulusal mevzuat AB hukukuyla uyumludur." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da nüfusu 200 binin üzerindeki şehirlerde evlerin yılda 120 günden daha fazla kiralanması durumunda yerel makamlardan izin alınması gerekiyor. Aksi halde para cezaları kesilebiliyor.

Avrupa'da pek çok şehirde yerel halk, özellikle kısa süreli ev kiralama platformları nedeniyle makul fiyatlı ev bulamamaktan şikayet ediyor.