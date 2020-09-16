ABD Çin tarifelerinin haklılığını gösteremedi













DHA

WTO'nun konuşla ilgili açıklamasında, ABD'nin 2018 ve 2019 yıllarında 200 milyar dolarlık Çin ürününün ithalatına uyguladığı ek gümrük vergilerinin, "kamuoyunun morali" açısından Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması (GATT) kapsamında "haklı" uygulama olduğunu savunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, buna karşılık WTO'nun, yalnızca Çin ürünlerine uygulandığı için bu ek gümrük vergilerinin GATT kurallarına uygun olduğuna ilişkin savların "tutarsız" olduğuna karar verdiği belirtildi ve ABD'nin bu vergileri uygulayarak imtiyazlı duruma geçtiği anımsatıldı.

WTO'nun ilgili organı, bu nedenle ABD'nin ek tarifelerin "kamu moralini yüksek tutmak için başvurulan bir uygulama" olduğu yolundaki savunmasının başarısız olduğu ve bu nedenle de savların haklı olmadığı sonucuna vardı.