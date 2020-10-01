`ABD ekonomisinin daha fazla desteğe ihtiyacı var`















San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin koronavirüs salgınının yol açtığı krizden çıkış için ne kadar daha harcanması gerektiği konusunda anlaşmaya varamadıkları ortamda, Kongre'yi ekonominin iyileşmesine yardım için daha fazla mali destek sağlanması gerektiği konusunda uyardı.

"Ekonominin henüz toparlanamamış parçalarına, hala işlerine dönememiş ve faturalarını nasıl ödeyeceklerini bilemeyen milyonlarca Amerikalıya mali destek sunmaya ihtiyacımız var" diye konuşan Daly, "Bu mali yardımın gelecek hafta veya gelecek ay olması Amerikan hanehalkı için önemli, ancak aynı zamanda ekonominin desteklenmesi ve koronavirüsü arkada bırakabilmemiz için de önemli" dedi.

Daly ayrıca, istihdamda büyümenin şu anda olduğu gibi devam etmesi halinde salgının yol açtığı krizin neden olduğu istihdam kaybının tam olarak geri alınmasını 2-3 yıl alacağını da vurguladı.