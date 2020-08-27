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ABD ham petrol stokları 4.69 milyon varil azaldı

27.08.2020 11:47

Son güncelleme : 27.08.2020 11:50
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD`de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 21 Ağustos`ta biten haftada 4.69 milyon varil azalarak 507.8 milyon varile geriledi.



DHA

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 185,000 varil artarak, günde 5.9 milyon varil düzeyine yükseldi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 9.5 milyon varil olarak hesaplandı.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 171,000 varil artarak günde ortalama 14.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 82 olarak hesaplandı.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre ise, ABD ham petrol stokları, aynı haftada 4 milyon 520 bin varil azaldı. API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 6.4 milyon varil birden azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları 2.26 milyon varil arttı.


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