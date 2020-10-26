New York Fed Piyasa Komitesi üyesi Lorie Logan, ABD hazine kağıdı piyasasının hala Mart ve Nisan ayında görülene benzer ani bir likidite sıkışıklığı yaşanması riskinin hala devam ettiğini bildirdi.
`ABD hazine kağıdı piyasası likiditesi için tehditler hala mevcut`
26.10.2020 07:03
Son güncelleme : 26.10.2020 07:07
Mart ayında yaşanan şok ile tüm vadelerde ABD Hazine kağıdı getirileri tüm zamanların en düşük seviyesine inmesine yol açmıştı.
Logan yaptığı açıklamada, "Hayatta bir kez yaşanabilecek bu şoktan dersler almak hazine kağıdı piyasasını gelecekteki şoklara karşı daha dirençli yapar" diye konuştu.
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