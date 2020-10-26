`ABD hazine kağıdı piyasası likiditesi için tehditler hala mevcut`















Mart ayında yaşanan şok ile tüm vadelerde ABD Hazine kağıdı getirileri tüm zamanların en düşük seviyesine inmesine yol açmıştı.

Logan yaptığı açıklamada, "Hayatta bir kez yaşanabilecek bu şoktan dersler almak hazine kağıdı piyasasını gelecekteki şoklara karşı daha dirençli yapar" diye konuştu.