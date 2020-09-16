ABD hampetrol stokları, 11 Eylül`de sona eren haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı.
ABD petrol stokları azaldı
16.09.2020 12:47
Son güncelleme : 16.09.2020 13:10
DHA
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 790,000 varil yükseldi.
API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 3 milyon 760,000 bin varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 320,000 varil azaldı.
API verilerinin açıklanmasının ardından Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 2.60 artarak 38.31 dolara, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.32 artışla 40.61 dolara yükseldi.
Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.
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