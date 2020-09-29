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ABD`de mal ticareti açığı ağustosta arttı

29.09.2020 16:04

Son güncelleme : 29.09.2020 16:06
ABD`de mal ticareti açığı, ağustosta aylık yüzde 3,5 artışla 82,9 milyar dolara çıktı. ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.



AA

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,5 artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde mal ihracatı 118,3 milyar dolar olurken, ithalatı 201,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Temmuz ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 79,3 milyar dolardan 80,1 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları ağustosta aylık yüzde 0,5, perakende stokları da yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.


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