ABD`de mal ticareti açığı, ağustosta aylık yüzde 3,5 artışla 82,9 milyar dolara çıktı. ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.
ABD`de mal ticareti açığı ağustosta arttı
29.09.2020 16:04
Son güncelleme : 29.09.2020 16:06
AA
Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,5 artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde mal ihracatı 118,3 milyar dolar olurken, ithalatı 201,3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Temmuz ayına ilişkin mal ticaret açığı verisi ise 79,3 milyar dolardan 80,1 milyar dolara revize edildi. Ayrıca, toptan eşya stokları ağustosta aylık yüzde 0,5, perakende stokları da yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.
15:501.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
15:507,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
15:509,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0493
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
15:50472,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 472,90
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler15:50
|VERTU
|7,92
|35.256.566
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|652.684
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|21.377.324
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.280.943
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.993.003
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.609.894
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,45
|3.358.912.993
|% -4,12
|
|GARAN
|7,00
|957.692.994
|% 0,14
|
|ASELS
|17,84
|866.018.302
|% 2,18
|
|KRDMD
|3,31
|555.143.419
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,88
|526.339.123
|% -4,31
|
|SISE
|7,45
|3.358.912.993
|% -4,12
|
|CEMAS
|1,74
|332.208.797
|% 5,45
|
|KRDMD
|3,31
|555.143.419
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|438.377.324
|% 1,47
|
|GARAN
|7,00
|957.692.994
|% 0,14
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8184
|7,8250
|% 0,31
|
|Euro
|9,1457
|9,1534
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,0210
|10,0713
|% 0,35
|
|Frank
|8,4403
|8,4912
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0773
|2,0877
|% 0,12
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,38
|
|Altın Gr.
|473
|473
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.193
|36,00
|
|Tam
|3.124
|3.203
|27,72
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|13,41
|
|Çeyrek
|757
|775
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,04
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|-0,19
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.48 ) 1, 031
-
16:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, ORMA, TACTR, KERVN, SUMAS, UZERB, IHLAS, BRKO, EMNIS, EGCYO
-
16:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, YONGA
-
16:05
ALMAD, TKURU, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:05
PKENT, UFUK, TMPOL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında