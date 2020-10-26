Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ABD`de yeni konut satışları eylülde beklenenin aksine düştü

26.10.2020 17:52

Son güncelleme : 26.10.2020 17:55
ABD`de yeni konut satışları, eylülde beklentilerin aksine düşüş göstererek aylık yüzde 3,5 azalışla 959 bine geriledi.



AA

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,5 azaldı. ABD'de bu dönemde 959 bin yeni konut satıldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren yeni konut satışlarının, söz konusu dönemde yüzde 2,8 artışla 1 milyon 25 bine yükselmesi öngörülüyordu.

Eylül ayında yaşanan düşüşe rağmen, düşük faiz oranları ve artan talebin etkisiyle yeni konut satışları yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti. Yeni konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 32,1 arttı.

Ayrıca, ağustos ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 1 milyon 11 binden 994 bine revize edildi. Yeni konut satışları ağustosta 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ABD'de eylül ayında satışa çıkan yeni konutların ortalama satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 8,9 artışla 405 bin 400 dolara tırmandı.


ETİKETLER
abdKonutsatış




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:391.153
Değişim :  -3,15% |  -37,46
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184 En Düşük
1.144
BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 49,52 264.451.573 % 10,00  
KARTN 1.362,00 248.297.729 % 10,00  
EGCYO 1,76 496.718 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.658.754 % 10,00  
LKMNH 12,88 163.819.337 % 9,99  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Dolar 8,0880 8,0901 % 1,54  
Euro 9,5555 9,5602 % 1,17  
Sterlin 10,4812 10,5337 % 1,15  
Frank 8,8721 8,9255 % 1,09  
Riyal 2,1491 2,1599 % 1,47  
daha fazla
17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 2,59  
Altın Gr. 495 495 7,80  
Cumhuriyet 3.275 3.324 67,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,39 24,43 -0,20  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,04  
B. Petrol 40,74 40,74 -1,33  
Seans Raporu 17:39
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru