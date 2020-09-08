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AB`den stratejik ekonomik bağımsızlık hedefi

08.09.2020 14:01

Son güncelleme : 08.09.2020 14:04
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte AB`nin stratejik ekonomik bağımsızlık hedeflediğini söyledi.



AA

Michel, video konferans yöntemiyle bağlandığı Brüksel Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, vatandaşların refahını sağlamak için sanayi stratejilerinin daha bağımsız olması gerektiğini kaydetti.

AB'nin bilgisayar işlemcileri, hayati ilaçlar ve önemli diğer ürünleri bağımsız biçimde üretmesi gerektiğine işaret eden Michel, "Avrupa'nın stratejik bağımsızlığı, ortak çıkarımıza yönelik yeni projemiz ve öncelikli hedefimizdir." diye konuştu.

Michel, AB üyesi ülke liderlerinin temmuz ayında toplam 1,8 trilyon avroluk gelecekteki bütçe ve kurtarma programı konusunda uzlaştıklarını anımsatarak, "Bu anlaşma, Avrupa ekonomisinin stratejik bağımsızlık hedefi doğrultusunda önemli bir adımdı." dedi.

Söz konusu bütçe ve kurtarma programının Avrupa'nın geleceği açısından çok önemi olduğunu vurgulayan Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin bu paketi hızla onaylamaları gerektiğini söyledi.

AB ülkeleri, salgınla birlikte özellikle temel ilaçların ham maddelerini ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu bazı ürünleri bulmakta güçlük çekmişti. 


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