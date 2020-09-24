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ABD`nin ham petrol stokları azaldı

24.09.2020 09:45

Son güncelleme : 24.09.2020 09:47
ABD`nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,6 milyon varil azalış gösterdi.



AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 494,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 645 milyon varil seviyesine düştü. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon varil (yüzde 1,7) azalışla 227,5 milyon varile geriledi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 160 bin varil artışla yaklaşık 5,16 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 427 bin varil artarak 3 milyon varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 12-18 Eylül haftasında 253 bin varil azalarak yaklaşık 11,1 milyon varile geriledi.

EIA'nın "Eylül 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,4 milyon varil olması bekleniyor.


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