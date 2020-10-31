ABD`nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.
ABD`nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi
31.10.2020 09:34
Son güncelleme : 31.10.2020 09:54
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 221'e yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı perşembe gününü 38,26 dolar, cuma gününü ise 37,89 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 35,77 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 36,17 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
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|Açılış
|: 1.121
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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En Düşük
1.096
18:058,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 8,3750
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En Yüksek
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9,6423
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|: 504,88
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|: 497,38
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508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3392
|8,3407
|% 0,63
|
|Euro
|9,6692
|9,6699
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,7972
|10,8513
|% 1,15
|
|Frank
|9,0777
|9,1324
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2219
|2,2331
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|10,79
|
|Altın Gr.
|505
|505
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,84
|37,84
|-0,42
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