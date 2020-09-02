Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %394 artışla, 4 milyar 82 milyon dolarlık altın ithalatı gerçekleştirildi.
Ağustos`ta altın ithalatı yüzde 394 arttı
02.09.2020 11:21
Son güncelleme : 02.09.2020 11:24
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı oldu.
Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı %153 oranında artış göstererek 15 Milyar 118 Milyon dolar olarak gerçekleşti.
11:101.085
En Yüksek
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|: 1.086
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|: 1.085
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En Düşük
1.083
11:107,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 7,3900
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|Önceki Kapanış
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7,3588
11:108,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 8,7400
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|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,7500
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 465,76
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|Önceki Kapanış
|: 466,67
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467,51
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler11:08
|PKENT
|1.131,30
|4.160.147
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.591.888
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.197.791
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,26
|20.851.322
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|ULAS
|2,67
|2.768.091
|% -7,29
|
|RALYH
|5,60
|6.267.938
|% -6,98
|
|SISE
|6,18
|325.221.116
|% -0,32
|
|FENER
|30,82
|321.516.182
|% 9,29
|
|GSRAY
|3,31
|297.420.115
|% 4,42
|
|TURSG
|6,28
|279.240.618
|% 5,55
|
|BJKAS
|3,25
|233.732.995
|% 4,84
|
|GSRAY
|3,31
|297.420.115
|% 4,42
|
|BJKAS
|3,25
|233.732.995
|% 4,84
|
|SISE
|6,18
|325.221.116
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,78
|86.225.388
|% 1,14
|
|TURSG
|6,28
|279.240.618
|% 5,55
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3742
|7,3770
|% 0,13
|
|Euro
|8,7564
|8,7605
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8086
|9,8578
|% -0,19
|
|Frank
|8,0421
|8,0905
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,14
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-6,91
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,37
|
Seans Raporu
11:08
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11:24MRGYO
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 484 adet işlem
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11:23IZMDC
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 240 adet işlem
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11:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, ARCLK, MGROS
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11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.13 ) 996
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11:22
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