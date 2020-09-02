Ağustos`ta altın ithalatı yüzde 394 arttı















Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla altın ithalatı %153 oranında artış göstererek 15 Milyar 118 Milyon dolar olarak gerçekleşti.