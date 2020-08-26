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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi düştü

26.08.2020 11:19

Son güncelleme : 26.08.2020 11:21
Almanya`da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ihracat pazarlarında neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle, ağustosta 2,4 puan düşerek 5,2 puana geriledi.



AA

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için ağustos ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın temmuz ayında 7,5 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, ağustos ayında düşüşe geçti. Endeks, ağustosta 2,4 puan azalarak 5,1 puana indi. Böylece endeks ağustos ayında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gördüğü rekor düşük seviyelerden 3 ay süren toparlanmasına son verdi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçıların daha temkinli göründüklerini belirtti.

Fuest, otomotiv sektöründeki ihracat beklentilerinin geçen ay çok güçlü bir artışın ardından düştüğünü belirterek, makine ve teçhizat üreticilerinin ihracat krizinin üstesinden geldiğini, şimdilik düşüş beklemediklerini kaydetti.

Fuest, “Alman ihracatçıları ihracat yapılan birçok ülkedeki zorlu ekonomik durum göz önüne alındığında nispeten iyi iş çıkarıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’nın ABD, Fransa, İspanya, İngiltere ve İtalya gibi önemli ticaret ortaklarında Kovid-19’un sebep olduğu ekonomik durgunluk Alman ihracatçılar için sıkıntı olmaya devam ederken, yılın ilk yarısında Almanya’nın ihracatı yüzde 13,4 düşerek 577 milyar avro seviyesine geriledi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) ülkenin ihracatının geçen yıla göre yüzde 15 düşeceğini, gelecek yılda yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyor.


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