Almanya`da ihracat artışını 4. aya taşıdı













AA

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,4’lik artış beklentisine karşın yüzde 2,4 artarak yaklaşık 101,3 milyar avro oldu.

İhracatta ağustos ayındaki artış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 4'üncü aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,9 düştükten sonra mayısta yüzde 9, haziranda yüzde 14,9 ve temmuzda yüzde 4,7 artmıştı.

Yıllık bazda ihracat da ithalat da düştü

Ağustosta ithalat da yüzde 5,8 artarak 85,6 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya’nın dış ticaret fazlası 15,7 milyar avro oldu.

Ağustos 2019'a göre ise ihracat yüzde 10,2, ithalat da yüzde 7,9 düştü.

Almanya'da ağustos ayı ihracatının 48,2 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 41,6 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Ağustos 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 7, bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 5,4 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası ağustosta 16,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ağustosta 2019'da 15,9 milyar avro olmuştu.

En önemli ticaret ortaklarına ihracat düşmeye devam etti

Almanya'nın bu yılın ocak-ağustos dönemi ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12,7 azalarak 770,3 milyar avroya, ithalatı da yüzde 10,1 düşüşle 661,2 milyar avroya geriledi.

Ülkenin ticaret fazlası, bu yılın 8 ayında 2019'un ocak-ağustos dönemine göre yaklaşık yüzde 26 azalarak 109,1 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ağustosta 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 azalarak yaklaşık 7,3 milyar avroya geriledi. Çin'den ithalat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre değişiklik göstermedi.

Söz konusu dönemde ihracat, Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'ye yüzde 7,3 ve ABD'ye yüzde 21,1 azaldı. ABD'den ithalat da yüzde 5,2 azalarak 5,4 milyar avroya geriledi.

Almanya'da hükümet, bu yıl ihracatın yüzde 12'den fazla düşmesini ve gelecek yıl da yüzde 9 artmasını bekliyor.