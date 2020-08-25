Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan “bütçe açığı” yılın ilk yarısında 51,6 euro oldu.
Almanya`nın bütçe açığı 51,6 milyar euro oldu
25.08.2020 11:30
Son güncelleme : 25.08.2020 11:43
AA
Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, yılın ilk yarısında ülkenin kamu gelirleri açığı 51,6 milyar avro ile cari fiyatlarla (güncel piyasa fiyatları) Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3,2’sine denk geldi. 2019’nun ilk yarısında 46,5 milyar avro bütçe fazlası kayıtlara geçmişti.
Kamu gelirleri, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 azalarak 766,7 milyar euro, giderleri yüzde 9,3 artışla 818,3 milyar euro olarak kaydedildi.
Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 51,6 milyar euro olarak gerçekleşti. 27,1 milyar euro ile en fazla bütçe açığı federal devletin oldu.
Kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 azalış göstermesi dikkati çekti.
Almanya’da 8 yıldır art arda bütçe fazlasının ardından bu yıl Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz nedeniyle bütçe açığı bekleniyor.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) bu yıl bütçe açığının vergi gelirlerinin düşmesi, kısa çalışma ödenekleri gibi harcamaların artmasıyla GSYH’nin yüzde 7 seviyesinde olacağı tahmininde bulunuyor.
11:281.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.104
11:287,3985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
11:288,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7590
En Düşük
8,6716
11:28458,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 458,14
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler11:26
|INTEM
|14,30
|3.688.392
|% 10,00
|
|KENT
|371,00
|2.822.197
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|184.352
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.066.762
|% 9,89
|
|IZMDC
|19,58
|4.663.924
|% 9,88
|
|BURVA
|54,10
|159.000
|% -8,31
|
|SELGD
|2,27
|87.536
|% -8,28
|
|DERAS
|8,98
|7.117.551
|% -6,46
|
|ROYAL
|2,35
|70.152
|% -5,62
|
|VKING
|4,75
|2.823.460
|% -4,81
|
|THYAO
|11,31
|608.935.105
|% 2,08
|
|PETKM
|4,15
|570.955.386
|% 0,24
|
|SASA
|15,87
|364.376.795
|% 6,51
|
|GUSGR
|6,54
|354.842.303
|% 1,55
|
|GSRAY
|3,03
|254.366.889
|% 3,77
|
|PETKM
|4,15
|570.955.386
|% 0,24
|
|GSRAY
|3,03
|254.366.889
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,92
|127.970.757
|% -0,52
|
|BJKAS
|3,20
|211.785.393
|% 0,63
|
|GUSGR
|6,54
|354.842.303
|% 1,55
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3954
|7,3988
|% 0,29
|
|Euro
|8,7384
|8,7446
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,6516
|9,7000
|% 0,40
|
|Frank
|8,0948
|8,1436
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,21
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-1,55
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,69
|45,69
|0,05
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 09 kaybederek (% -0.40 ) 1, 253
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, GSRAY, EKGYO
-
11:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, SASA
-
11:41XU100
Endeks 1, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 5, 324.00 milyon TL de
-
11:41VKFYO
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 990, 336 adet işlem